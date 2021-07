Trabalhador aumentou gasto com alimentação na pandemia

Uma pesquisa realizada pela Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred, com mil respondentes, revelou mudanças nos hábitos alimentares dos trabalhadores brasileiros após um ano do início da pandemia. Uma das principais alterações, mencionada por 70% dos participantes, foi o aumento dos gastos mensais com a alimentação.

Quase vinte e sete por cento (26.56%) revelaram um acréscimo de mais de 50% no gasto mensal com a compra de mantimentos, enquanto 28% disseram que sentiram um aumento de 10 a 30%, e 25% observaram uma alta de 30 a 50%. Cerca de 10% dos participantes disseram que o gasto continua igual e apenas 3% revelaram que ele diminuiu. “O trabalho remoto ainda é privilégio de uma pequena parcela dos trabalhadores brasileiros, mas não podemos ignorar as novas necessidades dos que tiveram sua rotina modificada. O aumento de gastos com compras de mantimentos é uma delas”, comenta Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.

Sobre a frequência com que realizam compras no mercado (ou quitandas, açougues, peixarias, supermercados, sacolão, entre outros), 39% responderam que vão pelo menos uma vez por semana ao estabelecimento, 22% duas vezes ao mês e 19% frequentam três ou mais vezes por semana. O uso do cartão alimentação se destaca entre as formas de pagamento nesses estabelecimentos, com 69% de utilização em pagamentos presenciais ou pagamentos online. Os cartões de crédito e débito são usados em 27% e 26% das vezes, respectivamente. Já o dinheiro é a preferência em 11% das compras feitas pelos entrevistados.

Segundo a Ticket, entre os estabelecimentos em que o Ticket Alimentação mais foi utilizado estão os atacadistas (24%), hortifrutis (20%), minimercados (14%), supermercados/hipermercados (13%) e açougues (12%).

Já os pedidos de comida em restaurantes seguem na rotina de parte dos trabalhadores: 62% dos participantes da pesquisa continuaram realizando pedidos durante a pandemia, mesmo que não diariamente. Quando pedem as refeições em restaurantes, a forma de pagamento mais utilizada, segundo 40% das pessoas, é o cartão refeição para pagamento manual. Já 30% preferem utilizar o cartão de crédito, 21% o cartão refeição para pagamento online, 29% recorrem ao cartão de débito e 14% utilizam dinheiro em espécie.

“A pandemia mudou os hábitos de refeição dos trabalhadores brasileiros, mas os benefícios de alimentação e refeição continuam sendo fundamentais para 70% dos respondentes, que afirmaram que os benefícios oferecidos pela empresa neste cenário contribuem para o aumento de seu poder de compra durante a pandemia”, finaliza Gomes.