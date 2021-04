Toyota firma parceria com Suzuki, Subaru, Daihatsu e Mazda

Cidade de Toyota, Japão, 27 de abril de 2021 ― A Toyota anunciou hoje um acordo com Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu) e Mazda Motor Corporation (Mazda) para desenvolver conjuntamente especificações técnicas para dispositivos de comunicação para futuras gerações de veículos. O uso comum de sistemas de comunicação por meio de serviços conectados para vincular automóveis e a sociedade tem como objetivo criar novos atrativos, valores e serviços, a serem padronizados para a prestação antecipada de serviços conectados mais seguros e convenientes aos clientes.

Em veículos CASE (acrônimo em inglês para Conectado, Autônomo, Compartilhado e Eletrificado), considerado um campo que está trazendo grandes transformações para o setor automotivo, rápidos avanços estão sendo feitos em relação aos aspectos de comunicação e dados de tecnologia e negócios conectados, incluindo serviços em nuvem, IoT, big data e IA. Fabricantes de automóveis de passeio estão trabalhando independentemente em dispositivos de comunicação de veículos, e inclusive nos casos em que os mesmos serviços conectados são fornecidos, como funções de operação remota, cada empresa está adotando uma abordagem diferente ao prosseguir com o desenvolvimento e implementar os recursos relevantes.

Em resposta a essas circunstâncias, as empresas podem prestar serviços conectados aos clientes de maneira mais segura e conveniente o mais cedo possível, trazendo o desenvolvimento de dispositivos de comunicação veicular como um domínio colaborativo; criando aplicações e serviços como um domínio interno e atingindo maior eficiência e acelerando o avanço de dispositivos de comunicação veicular. Cada empresa pode concentrar-se mais na evolução de aplicações e serviços nessa infraestrutura comum por meio dessas etapas.

Neste momento, a Suzuki, Subaru, Daihatsu e Mazda, ao passo que incorporam suas próprias tecnologias às tecnologias de base de comunicação veicular desenvolvidas pela Toyota, construirão juntas sistemas para futuras gerações de carros conectados com especificações de conexão comuns dos veículos às redes e ao centro de dispositivos de comunicação veicular.

Como resultado, ao estabilizar a qualidade da comunicação entre os veículos e o centro de dispositivos de comunicação veicular, será possível prestar serviços conectados mais convenientes aos clientes, como chamadas mais claras entre eles e as operadoras e velocidades de conexão mais rápidas.

Ao mesmo tempo, será possível reduzir as cargas de desenvolvimento de cada empresa participante e simplificar a operação do sistema e as atualizações de versão que incluem novas funções adicionais, otimizando recursos como instalações e equipe.

Diagrama conceitual da operação de serviços conectados

A Toyota, Suzuki, Subaru, Daihatsu e Mazda podem considerar a colaboração com outros parceiros com ideias similares, à medida que mantêm os esforços realizados para aprimorar serviços que enriqueçam a vida das pessoas e resolvam problemas sociais.