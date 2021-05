Toyota e ENEOS querem Woven City referência em sociedade de hidrogênio

A Toyota Motor Corporation (Toyota) e a ENEOS Corporation (ENEOS) anunciaram uma nova parceria para explorar a utilização e aplicação de energia de hidrogênio na Woven City, a cidade protótipo do futuro que a Toyota começou a desenvolver em Susono City, Prefeitura de Shizuoka. A ENEOS e a Toyota, juntamente com a Woven Planet Holdings (Woven Planet), uma subsidiária da Toyota, que lidera o projeto Woven City, pretendem realizar testes e demonstração em áreas relacionadas a uma cadeia de abastecimento baseada em hidrogênio, desde a produção, entrega até o uso de hidrogênio, dentro e em torno da Woven City. Por meio dessa iniciativa, eles pretendem ajudar a alcançar uma sociedade neutra em carbono até 2050, como o Japão e muitos outros países ao redor do mundo se comprometeram.

A ENEOS é uma empresa líder no negócio de hidrogênio, operando 45 postos comerciais de reabastecimento de hidrogênio nas quatro principais áreas metropolitanas do Japão. Em antecipação a uma sociedade de consumo de hidrogênio em massa e para promover o uso geral de energia com baixo teor de carbono, a ENEOS também está desenvolvendo tecnologias que facilitam a produção de hidrogênio e construindo uma cadeia de suprimentos inteira baseada em hidrogênio livre de CO 2 .

Posicionando o hidrogênio como uma das fontes de energia limpa mais viáveis no futuro, a Toyota tem investido nessa e em outras tecnologias de célula de combustível e sua popularização por meio de esforços para aplica-la em vários tipos de mobilidade, incluindo automóveis de passageiros, veículos comerciais, veículos industriais (por exemplo, empilhadeiras), trens e navios, bem como geradores estacionários.

O objetivo deste projeto é construir uma sociedade na qual as pessoas possam desfrutar de uma vida feliz, saudável e sustentável. Por meio dessa parceria, as empresas estão aproveitando o conhecimento e a experiência de cada uma para explorar totalmente o potencial do hidrogênio. Na Woven City, eles pretendem promover a neutralidade de carbono na mobilidade diária, na vida das pessoas e na infraestrutura da própria cidade, bem como aumentar a conscientização sobre o hidrogênio entre as famílias residentes e visitantes.

A Woven Planet é responsável pelo planejamento da Woven City com a Toyota e as seguintes quatro áreas devem ser exploradas pelas empresas por meio desta colaboração sem precedentes:

A ENEOS vai estabelecer e operar uma estação de reabastecimento de hidrogênio nas proximidades da Woven City.

A ENEOS vai produzir “hidrogênio verde”, ou seja, derivado de energia renovável, na referida estação e abastecerá a Woven City por meio de geradores estacionários de células de combustível a serem instalados na cidade pela Toyota.

Promover o uso da mobilidade de célula de combustível movida a hidrogênio para a logística em Woven City e nas proximidades. Validar uma unidade básica* de demanda de hidrogênio para a logística de mobilidade, bem como construir um sistema de gerenciamento de oferta e demanda.

Conduzir pesquisas conjuntas avançadas sobre o suprimento de hidrogênio no centro de demonstração a ser estabelecido na Woven City.

Akio Toyoda, presidente e CEO da Toyota Motor Corporation, disse: “Estamos muito satisfeitos por ter a ENEOS como nosso principal parceiro para validar a sociedade do hidrogênio em Woven City. Como empresa de energia integrada líder do Japão, a ENEOS demonstrou sua valiosa experiência em todos os aspectos vitais, desde a produção de hidrogênio até as vendas, e estamos confiantes de que eles têm a perspectiva holística que exigimos para o sucesso. Para realizar uma sociedade baseada no hidrogênio, além da evolução das tecnologias individuais, é essencial integrar perfeitamente todos os processos de produção, entrega e uso. Continuaremos a trabalhar com a ENEOS e a comunidade local para desenvolver a unidade básica de hidrogênio em todo o Japão e em todo o mundo. Nossa ‘abordagem centrada no ser humano’ para o mundo real de Woven City nos ajudará a explorar os detalhes práticos de estilos de vida e tecnologias baseadas em hidrogênio”.

Katsuyuki Ota, presidente da ENEOS disse: “Apoiamos fortemente a visão ousada da Toyota para demonstrar tecnologias do futuro por meio da Woven City e estamos muito satisfeitos em participar do projeto. Acreditamos que a energia do hidrogênio terá um papel fundamental na realização da neutralidade de carbono em escala global e que a Toyota está na vanguarda do desenvolvimento de uma sociedade totalmente baseada no hidrogênio. Trabalhando em conjunto com a Toyota para explorar o potencial máximo do hidrogênio, acreditamos que podemos dar uma contribuição significativa para a criação de novos estilos de vida baseados no hidrogênio. Sinceramente esperamos que, ao demonstrar a abordagem de Woven City em todo o mundo, possamos acelerar nosso progresso em direção a um novo futuro de energia mais sustentável”.

A Woven City está liderando uma evolução profunda em como as sociedades do futuro viverão, trabalharão e se divertirão. Três conceitos fundamentais são críticos para seu desenvolvimento: Respeito “centrado no ser humano” pelos indivíduos e priorização de suas necessidades e preferências; “Laboratório Vivo”, que permite testes contínuos no mundo real de novas tecnologias, como o hidrogênio, por exemplo; e uma “Cidade em Constante Evolução”, na qual essas novas tecnologias e serviços crescem e se aprimoram continuamente.

Junto com a ENEOS e muitas outras empresas, pesquisadores e inventores com ideias semelhantes em todo o mundo, a Toyota e a Woven Planet estão trabalhando para acelerar seus esforços para construir uma cidade para a felicidade.

*A “unidade básica” é um padrão de medição necessário para garantir um resultado que seja ao mesmo tempo valioso para os usuários e comercialmente viável.

Sobre a ENEOS Corporation

Sob a ENEOS Holdings, Inc., o Grupo ENEOS desenvolveu negócios nos segmentos de energia e metais não ferrosos, de upstream a downstream. Os objetivos previstos do Grupo para 2040 são: tornar-se um dos grupos de empresas de energia e materiais mais proeminentes e competitivos internacionalmente na Ásia, criando valor por meio da transformação de nossa estrutura de negócios atual e contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e voltada para a reciclagem com a busca do status de carbono neutro em suas próprias emissões de CO 2 . A ENEOS Corporation, uma das principais empresas operacionais do Grupo, está contribuindo para a realização dos objetivos previstos por meio de uma ampla gama de negócios de energia.

https://www.hd.eneos.co.jp/english/

https://www.eneos.co.jp/english/

Sobre a Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation (Toyota) (NYSE: TM) é a empresa de mobilidade global que lançou o carro híbrido Prius em 1997 e o primeiro sedã movido a célula de combustível produzido em massa, o Mirai, em 2014. Sediada em Toyota City, Japão, a Toyota produz veículos desde 1937. Hoje, a Toyota orgulhosamente emprega 370.000 funcionários em comunidades ao redor do mundo. Juntos, eles fabricam cerca de 10 milhões de veículos por ano em 28 países e regiões, de carros convencionais e veículos premium a miniveículos e caminhões comerciais, e os vendem em mais de 170 países e regiões sob as marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino. Para obter mais informações, visite: https://global.toyota/en.

Sobre Woven Planet

No Woven Planet Group, temos a missão de projetar um planeta mais feliz por meio de soluções de mobilidade conectadas e seguras. Iniciando suas atividades em janeiro de 2021, o Woven Planet Group é uma expansão das operações do Toyota Research Institute – Advanced Development, dedicado a dar vida à sua visão “Mobility to Love, Safety to Live”. Sob esse objetivo comum, nossas quatro empresas, Woven Planet Holdings, Woven Core, Woven Alpha e Woven Capital estão transformando a forma como as pessoas vivem, trabalham e se movem por meio de inovações e investimentos em direção automatizada, robótica, cidades inteligentes e muito mais. Para obter mais informações, visite: https://www.woven-planet.global/.