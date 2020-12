Touro ataca e fere gravemente veterinário da FAM

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de trabalho, em uma clinica escola da faculdade FAM, em Americana.

No local onde são realizadas as aulas de veterinária, a equipe se deparou com um veterinário do sexo masculino, de aproximadamente 50 anos, caído no solo com um grande sangramento devido a um ataque de um touro. O chifre perfurou uma de suas pernas e feriu seu ombro na queda.

Após s a realização de todos os procedimentos de imobilização, estabilização e contenção de hemorragias, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro do hospital São Lucas, onde permaneceu sob os cuidados médicos .