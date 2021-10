A Lowçucar está há mais de 30 anos no mercado de alimentos saudáveis e com um time de profissionais renomados desenvolve produtos e receitas para encantar seus consumidores e, para incrementar as opções de sobremesas apresenta a Torta Espelhada de Abacaxi Zero Açúcar.

A sugestão refrescante é composta por ingredientes como Biscoito de Maizena Lowçucar, Pó para Preparo de Sobremesa de Leite Condensado Lowçucar, Pó para Gelatina Lowçucar sabor Abacaxi e o Adoçante Tanto Quanto Lowçucar. Vamos conferir:

Ingredientes da Massa:

1 embalagem de Biscoito de Maizena Lowçucar Zero Adição de Açúcares (140g)

3 colheres (sopa) de margarina culinária (60g)

Ingredientes do Recheio:

1 embalagem de Pó para Preparo de Sobremesa de Leite Condensado Lowçucar Zero Adição de Açúcares (220g)

1 embalagem de cream cheese (150g)

2 embalagens de creme de leite light (400g)

2 embalagens de Pó para Gelatina Lowçucar Zero Açúcares Sabor Abacaxi (20g)

1 xícara (chá) de água quente (200ml)

Ingredientes da Cobertura:

2 xícaras (chá) de abacaxi picados em cubos pequenos (200g)

½ xícara (chá) de água (100ml)

3 colheres (sopa) de Adoçante Tanto Quanto Lowçucar (6g)

1 embalagem de Pó para Gelatina Lowçucar Zero Açúcares Sabor Abacaxi (10g)

¾ xícara (chá) de água quente (150ml)

¾ xícara (chá) de água natural (150ml)

Modo de Preparo:

Massa: Em um liquidificador coloque os biscoitos e bata até triturar. Em seguida coloque em uma vasilha, adicione a margarina e amasse bem. Coloque a massa no fundo de uma forma de aro removível de (20cmx5cm). Reserve.

Recheio: Coloque em uma tigela as gelatinas, a água e misture até dissolver. Reserve. Prepare o leite condensado conforme as instruções da embalagem, em seguida acrescente no liquidificador a gelatina reservada, os restantes dos ingredientes e bata por 1 minuto. Coloque sobre a massa e leve para gelar por aproximadamente 3 horas.

Cobertura: Em uma panela coloque o abacaxi, o adoçante, água e leve ao fogo por aproximadamente 5 minutos. Reserve.

Em uma tigela coloque a gelatina, a água quente e misture até dissolver. Em seguida acrescente a água natural e mexa.

Montagem: Coloque o abacaxi, a gelatina sobre o recheio e leve para gelar por aproximadamente 50 minutos.

Rendimento: 25 porções de 80g

Dificuldade: médio

Preparo: 4 horas