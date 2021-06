Tornozeleira Ajustável nova opção para tratamento de lesões

Buscando sempre atender melhor às necessidades das pessoas, a Mercur está lançando a sua Tornozeleira Ajustável. Seu principal uso é para tratar torções (entorses) no tornozelo, tendinites e outras condições de saúde que exijam a estabilização do membro.

Feito em neoprene e uma manta expandida de borracha desenvolvida pela Mercur, o produto garante a compressão necessária na região para o tratamento dessas lesões. “Conseguimos desenvolver uma modelagem muito eficiente que é capaz de oferecer compressão no nível certo, se ajusta aos diferentes formatos de pé e ainda é isolante térmico, melhorando a circulação sanguínea e potencializando a recuperação” afirma Regis Severo, anfitrião do projeto de elaboração da Tornozeleira Ajustável.

O produto foi desenvolvido internamente pela empresa por meio da cocriação. Após a prototipagem, o produto foi testado por usuários, como jogadores de basquete e pacientes indicados por profissionais de saúde. “Decidimos testar com pessoas que praticam esportes, pois é muito comum as torções (entorses) de tornozelo entre esse grupo. A partir disso, conseguimos avaliar o produto em situações reais do dia a dia. Assim, o aperfeiçoamos e estamos lançando no mercado uma Tornozeleira Ajustável que oferece conforto aliado a estabilidade necessária para a rápida recuperação de lesões”, destaca Régis. Além das enfermidades já citadas, o produto também pode ser indicado por profissionais de saúde para o tratamento de artrite e artrose.

Tornozeleira Ajustável Mercur

Desenvolvida para auxiliar pessoas na recuperação de lesões e entorses na região do tornozelo.

Possui uma modelagem adequada à biomecânica do tornozelo, com o objetivo de gerar restrição ao movimento de lesão.

É bilateral, pode ser utilizado tanto no pé direito quanto no esquerdo.

A Tornozeleira Ajustável da Mercur pode ser adquirida em farmácias e parceiros varejistas em todo país e também na loja virtual da Mercur. Além desse produto, a Mercur possui uma extensa linha de ortopedia e reabilitação de lesões.