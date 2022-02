Torcida Mancha Verde doa alimentos ao Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, nesta segunda-feira (14), doações de alimentos da torcida do time de futebol Palmeiras “Mancha Verde”, subsede de Americana. Foram doados 442,15 quilos de alimentos e 142 litros de leite e 9,9 de óleo. A ação de arrecadação foi realizada no último sábado (12).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu as doações recebidas, parabenizou os organizadores pela iniciativa e a todos que colaboraram. “Agradecemos a todos que colaboraram com este ato de solidariedade em prol das pessoas que mais precisam. As doações serão muito importantes para as famílias e vão ajudar a colocar alimento na mesa”, disse Lionela.

A arrecadação de doações é feita diversas vezes ao ano pela Mancha Verde, segundo um dos diretores da unidade de Americana, Willian Matos Souza. “A ação de arrecadação já é uma prática na cidade, uma forma de ajudarmos a população que precisa. O Fundo Social de Solidariedade tem o cadastro destas famílias e pode contar com o nosso apoio para futuras ações também”, disse Willian.