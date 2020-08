A torcida do Palmeiras Mancha Verde Americana fez ação para marcar os 106 anos do clube, comemorados esta quarta-feira. A faixa da foto foi registrada no viaduto Centenário, mas serão 4 pontos da cidade para marcar o aniversário do Alviverde.

Abaixo os pontos com as faixas comemorativas do aniversário do Palmeiras.

Viaduto Centenário

Viaduto da Gama

Viaduto da De Cillo

Viaduto Nossa Senhora de Fátima (SP)