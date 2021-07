Tóquio. Barbarense Douglas Souza vai à 2a Olimpíada

O barbarense Douglas Souza está na lista dos 12 jogadores que vão disputar a Olimpíada de Tóquio, a partir do dia 23 de julho. O técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Renan Dal Zotto, divulgou os 12 nomes que vão ao Japão no último domingo. Souza é ponteiro da seleção brasileira e do Vôlei Taubaté. O atleta de 25 anos foi ouro com a seleção nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Após a medalha de ouro, o barbarense desfilou no carro do Corpo de Bombeiros pelas principais vias da cidade.

HOMOSSEXUAL ASSUMIDO — Souza, agora com 24 anos, participou de uma live promovida no perfil oficial do Taubaté e respondeu as perguntas dos fãs e da torcida.

Questionado sobre como quer ser lembrado? “Como o Douglas que fez história como primeiro homossexual no vôlei que conseguiu jogar em alto nível. Quero ser um espelho de pessoas fora do padrão. Eu sou fora do padrão. Sou também extremamente magro e isso assusta no nosso meio. Se eu, um garotinho magrinho, pequeninho do interior de São Paulo conseguiu, você também vai conseguir. É assim que eu quero ser lembrado”.