Topless esquenta BBB 22 e casal ‘vai se formando’

Será que vai esquentar o BBB 22? Teve topless e edredom.

A eliminação de Rodrigo Mussi foi comemorada na madrugada desta quarta-feira (2) no “BBB 22”. Natália e Jessilane, que estavam no paredão com o gerente comercial, fizeram topless com Linn da Quebrada para celebrar a permanência no reality show da Globo. Quem também teve uma noite divertida foi Maria e Eliezer. Os participantes, que já haviam trocado beijos na festa, esquentaram o clima embaixo do edredom.

Diante do marasmo na casa mais vigiada do Brasil, a comemoração das sisters e a movimentação entre Eli e Maria surpreendeu o público. Em 15 dias de programa, o elenco não entregou entretenimento e tem evitado conflitos a todo custo. Assim, pelo menos, temos um assunto para comentar aqui fora.

A saída de Rodrigo, que estava disposto a combinar votos e causar rivalidades, foi vista como negativa por parte dos internautas. No entanto, além das movimentações de jogo, vale lembrar que a participação do brother foi marcada por polêmicas e até Anitta e Ludmilla se manifestaram pedindo a eliminação do rapaz.

No “Mais Você” desta quarta (2), Rodrigo falou sobre sua estratégia de jogo. “Saí muito assustado, sabia que o meu jogo era uma linha tênue entre erro e acerto. Eu na real comecei a jogar pesado depois daquele discurso do Tadeu quando o Luciano saiu, porque ele disse que era hora de focar nisso. Eu devo ter lido errado, mas entendi que era pra jogar. Tomei um susto também, porque ninguém estava se jogando. Daí eu pensei: vou pra cima, se der errado, deu. Fui um kamikaze, o povo começou a se assustar, fugir de mim”, confessou ele, com o semblante triste.