Os Top3 Supermercados do universo digital brasileiro

Laurent Cadillat, Diretor de Marketing do grupo GPA, com o troféu do Prêmio iBest do Pão de Açúcar, vencedor pelo júri oficial em Supermercados 2020.

História

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008, período em que foi não somente o maior prêmio da internet do Brasil, mas também do mundo. Em 2003, foi adquirido pela Brasil Telecom (atualmente Oi). Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e focada em todo o universo digital composto por sites, apps, e as redes sociais Youtube, Tiktok, Twitter, Linkedin, Twitch, Facebook e Instagram.