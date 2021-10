Doctoralia, Dr. Consulta e QSaúde são as três melhores (Top3) healthtechs do Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Alice, Doctoralia e Dr. Consulta. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro em premioibest.com.

Pesquisa divulgada pela Mercer Marsh mostrou que o crescimento da telemedicina ultrapassou os 300% durante a pandemia, dando visibilidade a novos formatos de consultas médicas. Doctoralia (Top3 em 2020) – assessorando seus usuários a encontrarem especialistas de qualidade; Dr. Consulta (vencedor no mesmo ano pelo júri oficial) com a proposta de entregar medicina de qualidade a preços acessíveis à população e QSaúde – plataforma de plano de saúde individual, unem tecnologia, dados e conhecimentos médicos para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Pela Academia iBest, Alice, iniciativa cuja proposta é se apresentar como gestora de saúde de seus clientes, junta-se à lista de finalistas.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Ao iBest cabe a responsabilidade de apontar o que é de maior interesse e afinidade para os brasileiros no universo digital, ao oferecer a oportunidade de eleger por votação aberta os melhores em Healthtech” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “A competição pelo título de melhor do Brasil nunca esteve tão acirrada, como se pode atestar pelo grande envolvimento das concorrentes em todas as fases do iBest”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.

Carlos Eduardo Spazin, CEO, com o troféu do Prêmio iBest do Doctoralia, Top3 pelos júris oficial e popular em Serviços de Saúde2020.