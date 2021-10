Top3 em economia colaborativa no Brasil

Mercado Livre, OLX e Uber são os três melhores em economia colaborativa no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Enjoei, GetNinjas e Mercado Livre. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro em premioibest.com.

Durante a pandemia a BCC Research divulgou um estudo mostrando que a economia compartilhada encerrou 2019 com valor de mercado de US$ 373 bilhões e deve chegar a US$ 1,5 trilhão em 2024. Eleitos pelo público, Mercado Livre e OLX – gigantes do segmento de marketplaces – além do Uber, vencedor em 2020 pelo júri oficial, são iniciativas que agregam a força de trabalho coletiva como forma de viabilizar novos serviços e ganhos para a população. Pela Academia iBest, Enjoei e GetNinja, com a proposta de conectar clientes a prestadores de serviço e oferecer soluções de consumo, somam-se à lista de finalistas.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Ao iBest cabe a responsabilidade de apontar o que é de maior interesse e afinidade para os brasileiros no universo digital, ao oferecer a oportunidade de eleger por votação aberta os melhores em economia colaborativa” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.