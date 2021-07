O Brasil explode em unicórnios, aparecendo cada vez melhor no mapa mundial do empreendedorismo de tecnologia. São Paulo aparece como um centro de desenvolvimento internacional para fintechs, e em todo o Brasil despontam novas e promissoras iniciativas a cada dia. Se o brasileiro sempre foi percebido como inventivo e empreendedor, agora vários novos ícones são reconhecidos para se confirmar esta percepção.

A relação divulgada hoje pelo prêmio iBest mostra quem são os empreendedores visionários que estão fazendo a diferença e construindo o Brasil do futuro, hoje. A premiação seleciona editorialmente os maiores do universo digital com o apoio de um algoritmo que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas criadas por estes, apontando matematicamente os destaques de cada categoria para definir os Top10 do país a cada ano.

Top10

Confira os Top10 Empreendedores Digitais do Brasil:

Alphonse Voigt (Ebanx)

Andre Penha e Gabriel Braga (Quinto Andar)

Andre Street (Stone)

David Vélez e Cristina Junqueira (Nubank)

Fabricio Bloisi (iFood e Movile) Florian Hagenbuch e Mate Pencz (Loft)

Frederico Trajano (Magalu)

João Pedro Resende (Hotmart)

Marcelo Kalim (C6)

Sergio Furio (Creditas)

Os brasileiros irão consagrar quem é o melhor do Brasil em votação que se inicia hoje, em www.premioibest.com, e que vai até 29 de agosto.

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio também cumpre a função de bússola do mercado ao apontar a direção do interesse do consumidor brasileiro. “O iBest funciona como uma certificação digital para os melhores do país, ancorando a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento, alcance e relevância e contribuindo para que as mais significativas tenham a visibilidade e o reconhecimento que merecem”, complementa Wettreich.

Recorde de votação e novidades

O crescimento de alcance da premiação ficou claro nas primeiras semanas deste ano, quando mais de três milhões de votos foram computados apenas na Fase Seleção, que indicou participantes para o Top10.

Nesta edição, a penetração do prêmio também aumentou significativamente, expandindo de 50 para 81 categorias contempladas. Agora, o iBest também aponta as principais revelações em áreas como Música e Humor; melhores por estado e iniciativas ESG, com boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância no mundo digital. Os vencedores serão anunciados em novembro.

História

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008, período em que foi não somente o maior prêmio da internet do Brasil, mas também do mundo. Em 2003, foi adquirido pela Brasil Telecom (atualmente Oi). Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e focada em todo o universo digital.