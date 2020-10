Tonny Martins novo gerente geral da IBM América Latina

A IBM anunciou hoje que Tonny Martins foi nomeado Gerente Geral da IBM América Latina.

Tonny será responsável pelo desenvolvimento da estratégia da companhia na região, ajudando a acelerar a transformação digital das empresas latino-americanas, com foco em duas áreas críticas: Open Hybrid Cloud e Inteligência Artificial.

O executivo trará sua experiência internacional em consultoria e transformação de negócios para apoiar o desenvolvimento do ecossistema de TI e encontrar novas oportunidades em toda a região na era da economia digital.

“Estou honrado e animado por ter a oportunidade de liderar uma organização tão perseverante, resiliente e comprometida”, disse Tonny Martins, recém-nomeado Gerente Geral para a IBM América Latina. “Vou manter o foco no desenvolvimento dos nossos talentos profissionais e nas melhores soluções que atenderão os clientes, o mercado e a sociedade como um todo, para que possamos construir juntos um futuro melhor.”

Tonny Martins começou sua carreira na IBM há 28 anos e, desde então, ocupou diversos cargos de liderança nos segmentos de Serviços, Soluções e Consultoria de Negócios. Nos últimos anos, Tonny foi gerente geral da IBM Brasil, responsável por projetos estratégicos que contribuíram para acelerar a transformação digital das empresas no país. O executivo brasileiro também foi presidente da IBM México, e passou por uma designação em Xangai, como vice-presidente de serviços de aplicativos para a unidade de mercados em crescimento da IBM.

O executivo sucede Ana Paula Assis, que permanece como alta executiva da IBM, em uma função global estratégica.

“Tonny é o executivo certo para guiar a IBM América Latina para a nova era. Com sua experiência liderando diferentes áreas e mercados na IBM, ele traz a combinação perfeita de um profundo conhecimento do mercado latino-americano e expertise no desenvolvimento de soluções e tecnologias transformacionais para ajudar no sucesso dos nossos clientes”, disse Ana Paula Assis, General Manager, Client Transition Leader e ex-Gerente Geral da IBM América Latina. “Pessoalmente, estou muito feliz em continuar trabalhando para atender os clientes da IBM globalmente e estou animada com o que o futuro trará para nossa empresa e nossos clientes.”

Tonny continuará apoiando a organização no Brasil para garantir uma transição tranquila e o melhor serviço para os clientes da IBM no país. O novo líder da IBM Brasil será anunciado em breve.