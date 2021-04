Toninho Mineiro parabeniza paróquias por celebração virtual

Na sessão da Câmara de Sumaré ocorrida na terça-feira (6), o vereador Toninho Mineiro (PV) homenageou as paróquias do município pela organização e celebração da Semana Santa na cidade. A moção de congratulação apresentada pelo parlamentar foi aprovada por 19 vereadores presentes na reunião virtual.

O documento explica que, com o agravamento da pandemia, as paróquias e as lideranças católicas, procurando evitar aglomerações, celebraram todas as liturgias de forma online. “A celebração, que se iniciou na quarta-feira de cinzas, se encerrou neste domingo, com a missa de Páscoa da ressurreição do Senhor. De uma forma diferente, sem o abraço humano, a mensagem passada foi a mesma, compromissada no amor e na união em Cristo”, diz.

Segundo o vereador, é “com um misto de dor e de esperança” que congratula a todos os envolvidos na organização e celebração da Páscoa de 2021, que antes era comemorada com milhares de pessoas em procissões e missas. Para ele, “a adaptação nesse momento conturbado é o exemplo de união em Cristo, que tão bem foi explicitado na campanha da fraternidade de 2021, que teve o tema: ‘Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor’ e o lema ‘Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade’”.

O parlamentar afirma que a temática se relaciona com a situação atual do planeta, que enfrenta os efeitos da pandemia de covid-19. “Vivemos um cenário em que são muito importantes a união e a ajuda ao próximo. Cabem, nesse sentido, congratulações à CNBB e à CONIC, que, de forma conjunta, escolheram esse tema tão significativo. Cumpre também destacar e dar as devidas congratulações aos padres, ministros, acólitos, e, principalmente, aos fiéis que, mesmo com todas as dificuldades, estiveram presentes de forma online, celebrando de suas casas”, reitera.

Ao final da moção, o parlamentar solicita que documento seja encaminhado às paróquias Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus, Sant’Ana, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Miguel Arcanjo, São Paulo Apóstolo, São Pedro Apóstolo, à Arquidiocese de Campinas, bem como à CNBB e à CONIC, pela Campanha da Fraternidade de 2021.