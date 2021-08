Tomada de Cabul pelo Talibã tem aeroporto em caos e desespero

Topas americanas dispararam tiros para o alto, e todos os voos comerciais foram cancelados no aeroporto de Cabul nesta segunda-feira (16/08), onde milhares de afegãos se amontoavam na esperança de embarcar em qualquer voo no dia seguinte à tomada do poder pelo Talibã.

Ao menos cinco pessoas foram mortas ao tentarem entrar em aviões, relataram testemunhas à agência de notícias Reuters. Uma das testemunhas disse ter visto os corpos de cinco pessoas serem levados para um veículo. Outra testemunha disse não estar claro se as vítimas foram atingidas por tiros ou morreram pisoteadas.

Imagens dramáticas postadas em redes sociais mostram caos na pista de pouso, com civis tentando desesperadamente subir numa escada e embarcar num avião de passageiros e escapar da cidade no dia seguinte ao colapso do governo. Outros vídeos postados na internet mostram pessoas tentando se agarrar a um avião.