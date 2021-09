Todos os “PAREs” de Santa Bárbara recebem nova pintura

Mais de 13 mil metros quadrados de sinalização viária foram revitalizados pela Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) utilizando a mão de obra de sentenciados por penas de menor potencial ofensivo. São 3.964 “PAREs” que receberam nova pintura, localizados em vias de 130 bairros de Santa Bárbara d´Oeste. A ação oferece mais segurança e qualidade aos usuários do trânsito na cidade e gera economia aos cofres públicos que investe apenas em tinta para a iniciativa.

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, a revitalização viária faz parte de um trabalho integrado. “São diversas ações que realizamos no município com o intuito de preservar vidas e cuidar dos espaços públicos. A pedido do prefeito Rafael Piovezan, seguimos com parcerias e ações na cidade para que o barbarense ganhe em qualidade de vida e segurança. Termos todos os ‘pares’ revitalizados da cidade é inédito e nossa intenção é continuar com a ajuda dos sentenciados, economizando recursos públicos e gerando trabalho em prol da população”, disse o secretário.

O trabalho segue com nova pintura em faixas de pedestres na área central, avenidas Tiradentes e Monte Castelo e ruas do Irídio, do Linho, do Algodão, Portugal, Itália e Espanha, entre outras, de acordo com cronograma. A prioridade é para os locais que apresentam maior fluxo de veículos e pedestres, além de pontos próximos às escolas, creches e hospitais.