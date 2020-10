Todas as musas do Brasileirão e mais duas

Após mais de 8 meses de disputa, a organização do Musa do Brasileirão divulgou as candidatas selecionadas para concorrer ao título de torcedora mais bonita do país. Em sua primeira etapa, a organização do projeto escolhe as representantes de cada time, que disputarão o título nacional na segunda fase. A edição de 2020 foi totalmente online devido à pandemia do Covid-19 e contou com mais de 500 candidatas inscritas. A divulgação das selecionadas foi feita em uma Live no youtube oficial do projeto.

“Esse ano foi especialmente desafiador para a seleção das musas, uma fez que fomos impedidos de realizar os eventos presenciais durante a pandemia”, disse Lipe Aramuni, empresário que organiza o projeto desde 2013. “Lançamos mão de ferramentas online e realizamos reuniões com as candidatas, no intuíto de conhecer melhor cada uma delas. Além disse criamos uma dinâmica de desafios, que movimentou as redes sociais das candidatas.”

Acompanhando as alterações realizadas nos campeonatos de futebol, as Musas desse ano disputarão o título nacional apenas em 2021. A disputa está prevista para acontecer no final do ano.

Mais uma vez valorizando a diversidade da mulher brasileira, o Musa do Brasileirão conta com representantes de todos os biotipos e belezas do nosso país.

Conheça as candidatas selecionadas:

– Musa do Atlético-GO: Allana Franco, 27 anos, de Caldas Novas (GO)

https://www.instagram.com/franco_allana_/

– Musa do Atlético-MG: Keylla Lopez, 38 anos, de Belo Horizonte (MG)

https://www.instagram.com/keyllalopez/

– Musa do Athletico-PR: Nai Oliveira, 30 anos, de Curitiba (PR)

https://www.instagram.com/nai.oliveira.ofc/

– Musa do Bahia: Walquiria Bispo, 35 anos, de Guarulhos (SP)

https://www.instagram.com/walquiriamusa/

– Musa do Botafogo: Ester Lopes, 23 anos, de São Paulo (SP)

https://www.instagram.com/ester.lpz/

– Musa do Ceará: Tamiris Lucio, 32 anos, de Santa Rita do Passa Quatro (SP)

https://www.instagram.com/tamiris.lucio/

– Musa do Bragantino: Zazá Palmeira, 28 anos, de Bragança Paulista (SP)

https://www.instagram.com/zazapalmeira/

– Musa do Corinthians: Carol Candelária, 22 anos, de São José dos Campos (SP)

https://www.instagram.com/candelaria.caroll/

– Musa do Cruzeiro: Luiza Lorrana, 26 anos, de Belo Horizonte (MG)

https://www.instagram.com/_luizalorrana/

– Musa do Coritiba: Carol Soares, 25 anos, de São Paulo (SP)

https://www.instagram.com/musacarolsoaresof/

– Musa do Flamengo: Rosangela de Jesus, 34 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

https://www.instagram.com/rosangelamusa/

– Musa do Fluminense: Suzanne Shwnay, 23 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

https://www.instagram.com/shwnay/

– Musa do Fortaleza: Andressa Rodrigues, 40 anos, de Jacareí (SP)

https://www.instagram.com/andressa_bikini/

– Musa do Goiás: Ediene Medeiros, 30 anos, de Goiânia (GO)

https://www.instagram.com/edyymedeiros/

– Musa do Grêmio: Ludi Pescheron, 23 anos, de Igrejinha (RS)

https://www.instagram.com/djludi/

– Musa do Internacional: Micheli Rocha, 23 anos, de Canoas (RS)

https://www.instagram.com/eumih_rocha/

– Musa do Palmeiras: Maia Muller, 30 anos, de Santo André (SP)

https://www.instagram.com/amaiamuller/

– Musa do Santos: Camila Rodrigues, 26 anos, de São Vicente (SP)

https://www.instagram.com/camilarodrigues.model/

– Musa do São Paulo: Lúh Macedo, 32 anos, de Franca (SP)

https://www.instagram.com/luh_macedo1803/

– Musa do Vasco da Gama: Renata Monteiro, 39 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

https://www.instagram.com/re_monteiro40/

– Musa do Sport: Elda Lee, 31 anos, de Recife (PE)

https://www.instagram.com/eldinhas2/

Vanessa Perez ostenta corpão em praia do Nordeste

Em temporada no Nordeste fotografando para novo projeto, a modelo e apresentadora Vanessa Perez, ostentou a boa forma e falou sobre a volta ao trabalho após período de isolamento social, e enalteceu a beleza das cidades por onde tem passado.

“Eu não sabia que o Nordeste tinha uma beleza tão surpreendente até me jogar por aqui e não querer mais sair. O que era para ser um trabalho, virou uma diversão. Estou desbravando esse paraíso que todos deveriam conhecer. Como a gente não esquece os problemas estando num lugar desse? É pra voltar a trabalhar com chave de ouro”, conta a modelo e apresentadora.

A loira está tão apaixonada pela região que mandou buscar o filho, Kelvin, de 9 anos, para passar uns dias ao lado dela. Vanessa entrou no Nordeste pela Bahia, passou pelo Ceará, Pernambuco e terminou no Maranhão.

“Não tinha como experimentar a delícia desse lugar sem ter o meu grande amor perto de mim. Meu filho está tão encantado quanto eu. Uma pena que, por conta da quarentena, alguns lugares ainda estão com o trânsito proibido”, contou.

Fotos: Andrer Ribeiro / Perfil II Comunicação

Giselle Bednarski na revista fala sobre vitória contra depressão

Quem vê a bela Giselle Bednarski nas redes sociais nem imagina o período difícil que a modelo viveu durante a quarentena. A beldade, que lutava contra a depressão quando a pandemia começou, afundou-se na doença e jogou tudo para o alto, deixando de lado os trabalhos. A loira passou por momentos difíceis em decorrência da doença, mas deu a volta por cima e superou o momento que ela denomina como ‘um poço sem fundo’.

“Nunca imaginei que pudesse passar por tudo o que eu passei. Foi difícil, eu me vi sozinha, perdida. Me olhava no espelho e não me enxergava, era como se aquela pessoa que estava refletindo não fosse eu. Entrei num abismo, no escuro, é como se eu tivesse caído dentro de um poço sem fundo. Eu não conseguia trabalhar, não queria mais nada com a vida. Hoje, depois de tudo, eu entendi que o poço foi o lugar que me deu impulso para me sentir mais forte. O que eu buscava ali dentro era um encontro comigo mesma. Estou ótima, melhor até que antes dessa fase”.

Estrela da revista Sexy Is A Pill, que será lançada nas próximas semanas, a modelo coroou o atual momento com um ensaio para lá de provocante e contou que está solteira. “Quando fui convidada para estampar a revista Sexy Is A Pill, vi no convite uma maneira de coroar a minha vitória contra tudo o que passei nos últimos meses. Estou até mais gostosa, mais dona de mim, mais eu. Estou ansiosa pelo lançamento da revista. As fotos estão lindas. Será que vai pintar uma paquera depois do lançamento? Estou tão solteira”, revelou a modelo.

Fotos: Gabriel Castro / Perfil II Comunicação