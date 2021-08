TJ SP abre concurso com mais de 800 vagas

São Paulo, agosto de 2021 – O maior Tribunal de Justiça do mundo, localizado em São Paulo, está com inscrições abertas. O certame oferece, ao todo, 845 vagas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, sendo 400 distribuídas para a capital do estado e 445 entre todas as Circunscrições Judiciárias das 10 Regiões Administrativas Judiciárias (RAJs), segundo levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos.

De acordo com a apuração, que analisou as buscas pelo Google Trends, desde a divulgação do edital do concurso, que aconteceu na madrugada do dia 29 de julho, a procura pelo termo ‘’concurso TJ SP’’, que antes apresentava estabilidade, teve um aumento significativo e se mantém em alta. O salto está associado à abertura das inscrições e pela retomada gradual dos concursos no país.

(Fonte: Gran Cursos Online)

A pesquisa aponta também que os usuários que demonstraram maior interesse pelo certame são de São Paulo, Tocantins, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, respectivamente.

“As vagas para trabalhar nos Tribunais de Justiça são as mais desejadas pelos concurseiros, pois as remunerações e benefícios são atrativos. O TJSP inclusive atrai os concurseiros por ser o maior tribunal do mundo, ainda mais por estar em uma cidade como São Paulo”, destaca Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

As oportunidades disponibilizadas são para nível médio completo e o salário inicial é de R$ 4.981,71. Além disso, o candidato terá benefícios como auxílio alimentação, no valor de R$ 1.012; transporte, R$ 176; saúde, R$ 336; creche (máximo de 2 filhos), R$423; quinquênio de 5% a cada 5 anos; 6.ª parte de 20% ao completar 20 anos no órgão e adicional de qualificação (5% para nível superior; 7,5% para pós-graduação-lato sensu; 10% para mestrado; 12,5% para doutorado).

O período de inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) vai até às 16h do dia 02 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp, que é a banca organizadora. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79, precisa ser efetuado em qualquer agência bancária, até o dia 03/09/2021. Já os inscritos amparados pela Lei Estadual nº 12.782, terão direito à redução de 50% do preço integral. Para obter a isenção, existem alguns requisitos, como ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino médio, curso pré vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e possuir remuneração mensal inferior a 02 salários mínimos ou estar desempregado.

As lotações estão distribuídas em centenas de cidades, como nas sedes situadas em São Paulo (460), Araçatuba (35), Bauru (40), Campinas (70), Presidente Prudente (45), Ribeirão Preto (55), Santos (30), São José do Rio Preto (40), São José dos Campos (35), Sorocaba (35) e cidades próximas que fazem parte destas regiões administrativas. Confira, a seguir, o resumo do concurso público.

TJ SP – 2021 Banca organizadora Fundação Vunesp Cargo Escrevente Técnico Judiciário Escolaridade Nível médio Jornada de trabalho 40 horas semanais Edital na íntegra https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MjEzMjEyOQ%3d%3d

(Fonte: Gran Cursos Online)

PROVAS

A primeira etapa da seleção consiste em uma prova objetiva que está prevista para ocorrer no dia 31 de outubro deste ano. O exame terá duração máxima de 5 horas, conta com 100 questões de múltipla escolha e serão distribuídas em blocos. O bloco I possui 24 questões de Língua Portuguesa; o bloco II, 40 de conhecimentos em Direito, e o bloco III está dividido em 14 de Informática, 10 de Raciocínio Lógico, 06 de Matemática e 06 de Atualidades. Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem nota inferior a 50% dos pontos nos blocos I e II que são de caráter classificatório e eliminatório. O bloco III terá somente caráter classificatório.

Já a segunda e última fase do processo é composta por uma prova prática, de caráter eliminatório, que será avaliada na escala de 0 a 10 pontos. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 5 pontos na avaliação. O exame terá duas atividades, sendo a formatação de um texto preestabelecido, com pontuação máxima de 2 pontos e a digitação de um texto, com pontuação máxima de 8 pontos. Vale destacar que serão convocados para essa etapa os candidatos habilitados e com a melhor classificação na prova objetiva.

Sobre o Gran Cursos Online

O Gran Cursos Online oferece comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros que não podem frequentar aulas presenciais e/ou não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem. A equipe pedagógica possui décadas de experiência em concursos e é formada por professores renomados, que trabalham nos principais órgãos públicos, autarquias, empresas estatais e instituições públicas do Brasil. A proposta da empresa é oferecer educação transformadora e de qualidade ao maior número de alunos do Brasil, formando profissionais qualificados para servir à sociedade.