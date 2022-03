Tivoli vai ter festival de cerveja artesanal, churrasco e churros

O Tivoli Shopping sedia entre 17 e 20 de março o “Let’s Eat Gastro Festival”, que reúne três festivais em um só: cerveja artesanal, churrasco e churros. O palco do evento será no estacionamento, mais precisamente na entrada A (ao lado do Mc Donald’s). A entrada será livre.

O “Let’s Eat Gastro Festival” será aberto às 17h do dia 17 (quinta-feira), com término às 22h, e segue até domingo (20), das 12h às 22h. Seis cervejarias levarão ao festival mais de 30 mil litros de cervejas, de diversos rótulos, alguns bem raros e exclusivos para paladares mais exigentes.

Os melhores assadores oferecerão muita opção de churrasco, desde a tradicional costela no fogo de chão, torresmo de rolo, porco espalmado a pururuca, até o famoso churrasco americano, com costela e cupim defumados. A renomada chef, assadora e youtuber Larissa Morales, do canal “Larica na Brasa”, fará o especial salmão na prancha, além da queridinha dos brasileiros: a picanha!

O público também poderá saborear as mais diversas combinações de hambúrgueres artesanais, feitos na parrilla, e o famoso “pãoliça”, choripan feito pelo churrasqueiro e também youtuber, Ricardo “Paizão”, do canal “Barbacue”.

Crepes salgados e doces, porções de frutos do mar, drinks, cachaças e licores artesanais completam o cardápio. Para finalizar, churros e bubble waffle são ótimas pedidas de s

obremesa.

E para a experiência ser completa, o “Let’s Eat Gastro Festival” trará inúmeras atrações musicais para animar a galera: som mecânico na quinta, Aerosmith Cover (Banda Fever) na sexta, Stefany Camargo (sertanejo) e Rolling Stones Cover no sábado, Helena Monteiro (sertanejo) e Bon Jovi Cover (cover oficial) no domingo.

De acordo com a organização do evento, a edição de Santa Bárbara contará com a estreia do “Desafio Vulcan”, um circuito desenvolvido pelo cuteleiro profissional e ex-participante da série “The Circle” (Netflix), Rob Vulcan, no sábado e no domingo. Nele, os participantes serão desafiados a testar facas em tarefas inspiradas na série “Desafio Sob o Fogo” do History Channel.

A criançada também terá diversão garantida no Espaço Kids com brinquedos infláveis gigantes, touro mecânico, jump trampolim, tiro ao alvo, entre outros. E quem quiser, poderá levar o pet de estimação.

“O Let’s Eat nasceu para ser mais do que uma praça de alimentação. Apesar de ser um festival gastronômico, ele é uma experiência. É onde as famílias e os amigos podem se reunir e encontrar o melhor da gastronomia, entregue de uma maneira descontraída e acessível. Além disso, temos música e diversão para todos os gostos, idades e perfis. É para ser democrático, tanto que é pet friendly!”, destaca Juliana Pessolato, sócia da DPM Eventos, organizadora do festival.

“Um evento que reúne duas grandes paixões nacionais, como cerveja e churrasco, e ainda churros como sobremesa, tem tudo para agradar. O festival é uma boa opção de gastronomia e lazer para toda a família”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço

Let’s Eat Gastro Festival

Quando: De 17 a 20 de março (quinta, das 17h às 22h; sexta a domingo, das 12h às 22h)

Onde: Estacionamento da entrada A (ao lado do Mc Donald’s)