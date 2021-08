Tivoli vai ter espaço Boulevard

O Tivoli Shopping promove, a partir desta quarta-feira (11), uma grande reforma em sua Portaria B, localizada próxima à loja Cobasi, que ficará fechada para acesso do público. A obra terá duração de aproximadamente 50 dias.

No local será criado um Boulevard, espaço de convivência contemporâneo, que contará com pequenas arquibancadas de estar, mesas, bancos, quiosques e paisagismo com vegetação exuberante e sofisticada, que promete garantir muito charme ao local.

De acordo com o projeto arquitetônicos e paisagísticos, o novo espaço irá valorizar a iluminação natural e imitar a ambiência de uma praça ao ar livre, com volumetrias e mobiliários de estilo urbano e lúdicos. Além disso, contará com diversidade de elementos naturais, como pedras, fontes de água e cercas vivas.

“Nosso objetivo é reforçar a identidade do Tivoli Shopping e oferecer um ambiente diferente, confortável e aconchegante aos nossos clientes. O Boulevard será um espaço dinâmico e multifuncional. Um local bonito, agradável e com muito verde, onde as pessoas poderão se sentar para curtir ao ar livre. Será um local para se viver diversas experiências”, comenta o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.

O Boulevard também reforçará a política pet friendly do Tivoli Shopping e poderá ser muito bem aproveitado pelos clientes que forem ao shopping acompanhados de seus pets.

Para acessar o interior do shopping durante o período da obra, o público deve utilizar as outras entradas do empreendimento. A mais próxima é a Portaria C, localizada próxima às Lojas Americanas e Casas Bahia. O local está devidamente sinalizado para os clientes.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 146 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi e Centauro).

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.