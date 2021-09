Tivoli vai distribuir ‘vales sorvetes’ nesta quinta-feira, Dia do Sorvete

Neste dia 23 de setembro, é celebrado o Dia do Sorvete. Criada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), a data coincide com o início da Primavera e marca a chegada dos dias quentes, época em que aumenta significativamente o consumo do doce gelado.

Com sabores e opções diversos, capazes de agradar a todos os paladares, o Tivoli Shopping é o local perfeito para quem quer comemorar o Dia do Sorvete, pois opções não faltam. São vários lojistas especialistas em sorvetes, milkshakes e outras delícias geladas: Chiquinho Sorvetes, Icy Gelato, Mc Donald’s, Burguer King e Picoleta Paleteria. Em breve também irá inaugurar no empreendimento uma unidade do Gelato Borelli.

Para adoçar a vida de seus clientes e celebrar a data, o Tivoli Shopping fará a distribuição de vouchers de “vale sorvete” durante o dia. A entrega será feita de maneira aleatória, por todo o empreendimento, ou seja, quem estiver pelo shopping naquele dia poderá ter a chance de ganhar um sorvete de brinde.

Além disso, a Icy Gelato fará a distribuição de picolés, também gratuitamente, na Portaria A, na área da Expansão, que dá acesso à loja Riachuelo e Estação Valentina. A ação ocorrerá a partir das 13h e será encerrada quando acabar o estoque da marca.

Independente do sabor escolhido e, seja no copo ou na casquinha, o Dia do Sorvete merece ser celebrado. Afinal, não tem nada melhor do que saborear um belo sorvete neste calorzão!