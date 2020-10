O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, terá horário de funcionamento diferenciado na próxima segunda-feira (02/11), quando será o feriado do Dia de Finados. Nesta data, as lojas e quiosques ficarão abertos das 14h às 20h e a Praça de Alimentação e as áreas de lazer funcionarão das 12h às 22h.