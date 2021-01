Tivoli terá feirinha de adoção noturna mensal

O Tivoli Shopping tornará fixa a Feira Noturna de Adoção de Animais que vinha acontecendo no empreendimento desde novembro. A ação, realizada em parceria com a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste) agora acontecerá mensalmente, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, das 19h às 22h, próximo à loja Cobasi.

“Nosso objetivo é proporcionar a possibilidade de um futuro melhor a esses animais, que terão a chance de ganhar um novo lar e muito carinho”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

A primeira edição de 2021 já acontece amanhã, dia 13. De acordo com a ONG, estarão disponíveis para adoção 5 gatos e 3 cachorros.

Nas feiras, os animais disponíveis para adoção são filhotes e adultos, vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pelo SPASB e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com Kátia Ferrari, advogada e voluntária do SOS Animais, para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma entrevista com a equipe da ONG. “Nessa entrevista, prestamos todas as informações sobre a adoção e a posse responsável e orientamos sobre os cuidados e vacinas que os animais precisam. Depois disso, a pessoa assina um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades, como por exemplo, providenciar a castração do animal quando ele completa seis meses de vida e manter a vacinação em dia”, explica.

Os animais adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante.

Em 2020, foram realizadas no Tivoli Shopping seis edições da feira, o que resultou no encaminhamento de 13 cães e 12 gatos a novos lares.

Doações

Os animais tiveram grande destaque na decoração do Tivoli Shopping no Natal passado. Além de diversas pelúcias e esculturas de cães e gatos, o empreendimento também incluiu em seu espaço decorativo uma caixa para receber doações de rações.

A campanha se encerrou no último dia 06 de janeiro. E nesta semana, toda a arrecadação obtida já foi destinada à SPASB – S.O.S.

Inicialmente, a OAB São Paulo – Subseção de Americana Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais também seria beneficiada com parte dos donativos, mas a mesma optou por também doar sua parte à ONG.

“Foram excelentes as doações que recebemos. Ganhamos algumas rações diferenciadas, especiais para filhotes e raças de pequeno porte… Foi ótimo!”, comenta a voluntária da SOS Animais.

Quem ainda quiser contribuir com a instituição e ajudar os animais resgatados pode agora entregar a doação diretamente na Cobasi, que fará o repasse à entidade.

Além de rações, a SOS Animais aceita doações de sachês, jornal velho, produtos de limpeza, produtos de higiene e brinquedos para os animais.

“Toda e qualquer doação é sempre bem-vinda e nos ajuda muito!”, reforça Kátia.

Shopping pet friendly

O Tivoli Shopping já conta com uma política pet friendly e aceita a visita de pets. O empreendimento entende que os bichinhos fazem cada vez mais parte das vidas de seus frequentadores, sendo considerados inclusive, verdadeiros membros da família, por isso investe em atrativos para quem adora levar seu peludo para passear ou fazer compras no shopping.

Recentemente, o empreendimento instalou totem ‘cata-caca’ em todas as entradas do shopping, assim fica mais fácil manter um ambiente higienizado para todos.

O Tivoli também disponibilizou mesas mais distantes da Praça de Alimentação para que, quem estiver acompanhado de seu animalzinho, possa se sentar e fazer a refeição com tranquilidade.

Embora essas mesas possam ser usadas por qualquer visitante do shopping, a ideia é que esses espaços se estabeleçam como de uso prioritário do público pet lover.