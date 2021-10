Tivoli tem teatro infantil e pista de skate no Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças e o Tivoli Shopping preparou uma programação muito especial e divertida para celebrar a data. Para garantir a diversão dos pequenos, haverá apresentações de espetáculos teatrais infantis, pistas de skate e exposição de fotos. Todas as atrações são gratuitas.

Teatros infantis

Nos dias 09, 12, 16 e 23, o Tivoli recebe o espetáculo teatral “Felizes para Sempre – O Show”, que conta com um cenário interativo e digital, além de muitos efeitos especiais, a fim de garantir uma interação direta com o público, possibilitando que todos possam viver uma experiência única e mágica.

A peça, que tem cerca de 40 minutos de duração, promete levar a criançada para uma viagem encantadora, onde os contos de fadas se tornam realidade. O espetáculo conta com personagens conhecidos e muito queridos do público infantil: Elsa, Anna, Olaf, Branca de Neve, Ariel, Cinderela, Fada Madrinha, Rapunzel, Flynn Rider, Aladdin, Jasmine e o famoso Gênio da lâmpada.

Para evitar aglomerações, será apresentado o mesmo espetáculo em todos os dias e horários. Serão três sessões por dia: às 14h, às 16h e às 18h. As apresentações acontecem na área da expansão, em frente à Estação Valentina.

Skate Week

Outra atração que promete entreter e divertir a criançada é a “Skate Week”, que ocorre do dia 08 ao dia 12 e possibilitará que crianças – e também adultos – experimentem e brinquem em pistas de skate que estarão montadas no estacionamento, próximo à escada de pedestres.

O espaço funcionará das 14h às 20h e contará com instrutores para auxiliarem quem ainda não tem muita prática com o skate. Qualquer pessoa acima de 2 anos de idade pode participar, basta comparecer ao local.

Quem quiser, poderá levar seu próprio skate para treinar no espaço, mas não é necessário. Haverá skates e capacetes disponíveis para todos que forem participar da atração. Tudo com ampla higienização. Além do capacete, o uso de tênis será obrigatório.

A participação ocorrerá de acordo com a ordem de chegada e, para evitar aglomerações, haverá um limite de pessoas nas pistas por tempo. Cada bateria terá duração de 8 a 10 minutos, podendo variar de acordo com a fila de espera.

Exposição fotográfica

Ainda para celebrar o Dia das Crianças, o Tivoli Shopping também irá promover uma exposição de fotos para homenagear os pequenos que frequentam o empreendimento.

Realizada em parceria com a Leal Fotos, a mostra “Dia das Crianças no Tivoli Shopping” estará disponível para visitação do dia 12 de outubro ao dia 12 de novembro, em espaço na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.

A exposição será composta por 24 fotos, todas feitas em estúdio, com cenários variados que remetem ao universo infantil.

SERVIÇO

Espetáculo teatral infantil “Felizes para Sempre”

Quando: dias 09, 12, 16 e 23 de outubro, às 14h, 16h e 18h

Onde: área da expansão do Tivoli Shopping, em frente à Estação Valentina

Evento gratuito

Skate Week

Quando: de 08 a 12 de outubro, das 14h às 20h

Onde: Estacionamento do Tivoli Shopping, próximo à escada de pedestres

Atividade gratuita – participação por ordem de chegada

Exposição fotográfica “Dia das Crianças no Tivoli Shopping”

Quando: de 12 de outubro a 12 de novembro

Onde: área da expansão do Tivoli Shopping, em frente ao Coco Bambu

Visitação gratuita