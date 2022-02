Tivoli tem maratona com descontos de até 70%

O Tivoli Shopping realiza, de amanhã (03) a domingo (06), a tradicional “Maratona de Descontos”. O liquida-estoque terá produtos com até 70% de descontos, com adesão de muitas lojas, inclusive das grandes redes.

Durante a “Maratona”, estarão em promoção produtos variados, com descontos progressivos, de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia.

Durante a liquidação, influencers estarão no shopping para indicar “achadinhos” com descontos arrasadores. Para se informar sobre essas ofertas especiais, basta ficar ligado no perfil do Tivoli no Facebook (@tivolishopping) e Instagram (@tivoli.shopping), e conferir os Stories. As ofertas ainda ficarão salvas nos Destaques do Instagram para que possam ser consultadas.

“A ‘Maratona de Descontos’ do Tivoli é muito aguardada pelos clientes e a cada ano buscamos oferecer oportunidades ainda melhores nesta queima de estoque. Início de ano com certeza é um ótimo período para aproveitar essa chance única de economizar e levar para casa aqueles produtos desejados com preços imperdíveis”, destaca a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Volta às aulas

Os clientes que forem ao shopping para conferir as ofertas da “Maratona” podem, ainda, aproveitar para garantir a compra da lista de material das crianças, ou daqueles itens que ainda estão faltando, otimizando o tempo.

O Tivoli oferece um mix completo de lojas, com tudo o que os estudantes precisam para esse retorno às aulas presenciais, de material escolar a livros, vestuário, calçados e acessórios, como mochilas, bolsas e lancheiras.

Entre as lojas com opções de artigos de volta às aulas, destacam-se Kalunga, PaperSo, Imaginarium, Lojas Americanas, Lojas União 1 a 99, Livraria Nobel, Zanini, Vista Vie, entre outras.