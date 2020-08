Tivoli tem ‘Happy Week’ com desconto de 50% na praça de alimentação

O Tivoli Shopping lançou esta semana a promoção Happy Week em sua praça de alimentação. Até o dia 17 de setembro o cliente paga por um prato e leva outro do mesmo com 50% de desconto. A promoção imperdível acontece em 19 estabelecimentos e é válida para atendimento presencial ou drive-thru.

De sucos às saborosas pizzas, passando pelas iguarias da culinária japonesa, até sanduíches, mates e frapês e deliciosos churros, além outras refeições especiais. Todos os segundos itens pela metade do preço. A promoção é válida somente de segunda a quinta-feira. O cliente pode consultar as lojas e ofertas disponíveis no site tivolishopping.com.br

A nova fase de funcionamento do shopping permitiu a retomada das atividades da praça de alimentação, com isso, os restaurantes e cafés voltaram ao atendimento presencial e consumo no local, observando a capacidade de 40%. O atendimento, assim como em todo o shopping, segue os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde.

Com a retomada, é obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes, com exceção durante a alimentação e o distanciamento mínimo entre pessoas deve ser de 1,5 metro (seja nas mesas, filas,

corredores ou trajetos).

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: das 15h às 21h

Domingo: das 14h às 20h.