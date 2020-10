Tivoli tem festival virtual de rock no Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Tivoli Shopping e a sua administradora, AD Shopping, promovem nos dias 11 e 12 de outubro o Festival de Rock para Crianças. Com o início das lives às 18 horas, a criançada poderá se divertir com as Princesas do Rock, show que homenageia as grandes divas do rock por meio de um conto de fadas adaptado para o gênero musical. E, no dia 12, a diversão continua com o show da Beatles 4 Kids, que traz para toda a família a história da banda de rock mais famosa de todos os tempos de um jeito leve e engraçado.

Além de proporcionar entretenimento, o festival também combina uma importante ação de solidariedade. Durante as lives, os participantes poderão realizar doações em dinheiro, via QR Code, para o instituto Ampara Animal|Silvestre, que atua desde 2010 em defesa dos animais por todo o País. Todas as doações serão destinadas às mais de 450 ONGs de animais cadastradas no instituto, e também para o combate às queimadas no Pantanal.

Com aproximadamente 1 hora de duração, as lives aliam bom humor à história de um gênero musical que atravessa gerações. O evento será transmitido na página do shopping no Facebook: https://www.facebook.com/tivolishopping

SERVIÇO:

Tivoli Shopping e AD Shopping – Festival de Rock para Crianças

Quando:

Dia 11/10 – Show Princesas do Rock

Dia 12/10 – Show Beatles 4 Kids

Horário: a partir das 18h

Onde: Facebook, na página do shopping – https://www.facebook.com/tivolishopping