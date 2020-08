Tivoli tem catálogo para compra no Dia dos Pais

No mês dedicado aos Pais, o Tivoli Shopping disponibiliza um catálogo com as lojas e seus produtos em oferta para o presente ideal. O material pode ser acessado no site do estabelecimento.

“Com o catálogo online, o cliente conta com uma importante ferramenta para acessar as lojas e os produtos, o que facilita na escolha do presente”, destacou a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello acrescentando que o material é atualizado constantemente e que no catálogo há um link com acesso direto ao whataspp da loja escolhida, proporcionando mais conveniência aos clientes.

Na lista de presentes para os pais estão celulares, calçados, coleções de inverno das lojas de moda masculina e as opções de vinhos para o almoço especial do domingo, entre outros. O cliente também pode receber a compra no conforto de casa ou retirá-la no drive thru, caso a loja escolhida ofereça essas opções.

Na Riachuelo, por exemplo, na compra de um par de calçados, o cliente leva um segundo por R$ 49,90, a loja ainda oferece presentes a partir de R$ 19,90. Para o pais modernos ou clássicos, a Polo Wear oferece kits de calça e camiseta com descontos de até 50%. Na Dferente Jeans, os kits de camiseta e bermuda estão disponíveis partir de R$ 99,90. Há muitas opções de vestuário que o cliente também pode encontrar nas lojas, Villenueve, Scaranza, Renner, Radical Vest, Polo Play, Piticas, Optimara, Marisa, entre outros.

Outros opções, o cliente encontra também na Imaginarium, com uma prática churrasqueira portátil, que pode ser levada a qualquer lugar ou o kit churrasco com cinco peças e os canecos congeláveis. Para manter o pai conectado, o Quiosque Motorola, tem celulares de ponta, como o modelo One Fusion, a partir de R$ 1.899,00.

Pais de Pets

No Tivoli Shopping há opções para todos os pais, inclusive para aqueles que dedicam carinho e atenção aos pets. Na Cobasi não faltam opções de produtos para saúde e bem estar dos mascotes. A loja está instalada ao lado da Magazine Luiza, ocupando uma área de 850 metros quadrados e oferece variedade de itens para cães, gatos, roedores, aves e aquarismo.



Com o tripé qualidade, atendimento e organização, a Cobasi se destaca como diferencial no setor. A loja funciona das 12h às 20h, sendo o acesso pela Portaria B (ao lado da loja), das 12h às 16h. Após este período, acesso somente pela portaria A.

O Tivoli Shopping está funcionando diariamente das 16h às 20h.