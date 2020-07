Tivoli também anuncia novo fechamento

Atendendo às recomendações do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e também visando colaborar com as medidas de prevenção à Covid-19, o Tivoli Shopping informa que vai suspender as atividades a partir de segunda-feira (06 de julho), com retorno previsto para o dia 20 de julho, dependendo dos novos decretos que serão publicados na revisão do Plano São Paulo.

O empreendimento informa que as atividades serão retomadas assim que legalmente possível, colaborando com autoridades governamentais e reduzindo o risco de disseminação do novo corona vírus.

“Iremos superar essa situação juntos, mas cada um tem que fazer sua parte, o Tivoli Shopping está cumprindo o seu papel. Fiquem em casa e, quando for preciso sair, usem máscaras, muito em breve estaremos juntos novamente”, afirmou o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini acrescentando que o empreendimento segue acompanhando o assunto com atenção.

O Tivoli Shopping informa que somente a Cobasi está autorizada a funcionar das 12h às 20h com atendimento presencial. O acesso de clientes a esses serviços será liberado somente pela Avenida Santa Bárbara e pela portaria B (ao lado da Cobasi). A saída de veículos também continuará pela Avenida Santa Bárbara.

Os serviços de delivery e drive thru continuarão em funcionamento. A retirada dos produtos será pelo lado externo da Portaria B (ao lado da Cobasi). Os clientes podem consultar a lista de lojas participantes em tivolishopping.com.br.