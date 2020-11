Tivoli sorteia carro 0km na campanha de Natal

Para celebrar o Natal de 2020, o Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, mais uma vez vai realizar sua tradicional promoção de final de ano e vai premiar um cliente com um carro zero quilômetro.

Desta vez, os consumidores que fizerem suas compras no empreendimento terão a chance de levar para casa um Joy Plus. O modelo é um sedan, que tem visual moderno, combina desempenho com conforto e vem na cor branca, uma das preferidas pelos consumidores.

A cada R$ 150 em compras no Tivoli Shopping, o consumidor tem direito a 1 cupom para participar da promoção e concorrer ao carro. A campanha tem início hoje e segue até o dia 3 de janeiro de 2021. O sorteio será realizado no dia 5 de janeiro, pela Lotomania. No dia 6, o shopping fará a apuração e divulgará o nome do ganhador.

Uma mudança na promoção natalina deste ano é que o cadastro das notas fiscais será totalmente on-line, ou seja, não haverá cupons impressos e nem filas, o que vai gerar mais conforto e segurança para os clientes.

O cadastro dos cupons poderá ser feito de maneira simples utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado na Apple Store e Play Store, ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782.

“Essa mudança traz vários benefícios. Além de ser mais seguro neste momento que estamos vivendo, dá mais liberdade para os consumidores, que podem fazer o cadastro de suas notas a qualquer dia e horário, dentro do prazo da nossa campanha, no conforto de casa mesmo, não precisando enfrentar fila ou depender do horário de funcionamento do shopping para conseguir seus cupons”, explica a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Neste ano, assim como nos anos anteriores, as compras realizadas de segunda à quinta-feira darão direito a cupons extras. Mas desta vez, a troca funcionará da seguinte forma: compras realizadas em novembro darão direito a 5 vezes mais cupons; compras feitas na primeira semana de dezembro gerarão 4 vezes mais cupons; e compras realizadas na segunda semana de dezembro irão gerar 3 vezes mais cupons.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Um Natal Sem Igual

O Tivoli Shopping já entrou no clima do Natal no último sábado (07), quando inaugurou sua decoração especial, com a temática “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”.

Para encantar adultos e crianças, o Tivoli elegeu um elemento querido de todos para ser o astro da decoração e representação dessa energia mágica que o Natal possui: o trem.

Dentro do “Expresso Natal”, montado na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação do shopping, há post its para que os visitantes possam escrever mensagens de positividade e esperança. A ideia é que todo o interior da locomotiva seja preenchido com frases inspiradoras, criando uma decoração colaborativa.

Os pets, que já faziam parte do Natal do Tivoli Shopping, ganharam ainda mais destaque este ano. Reforçando sua política de pet friendly, o empreendimento incluiu diversas pelúcias e esculturas de animais na decoração natalina. Além disso, o Natal Sem Igual conta com um espaço voltado para a doação de rações.

Outro destaque da decoração de Natal do Tivoli este ano são as luzes. Desta vez, além da fachada iluminada, o público pode desfrutar de um cenário instagramável para fazer suas fotos: um Túnel de Luzes, montado próximo à loja Kalunga.

Papai Noel

Neste ano, o Bom Velhinho não estará presente fisicamente no shopping. Mas o Tivoli criou alternativas para garantir a presença do querido Papai Noel, mesmo que de uma forma diferente da que estamos acostumados.

Um filtro especial de Instagram, do Papai Noel, garante diversão aos visitantes, que podem fazer suas fotos e selfies e compartilhá-las na rede social.

Além disso, em alguns pontos do shopping há painéis com imagens do Bom Velhinho também para que os visitantes possam fazer suas fotos. E um holograma do Papai Noel, para compartilhar mensagens de esperança, também fará parte da decoração natalina a partir do próximo dia 17.

A figura do Bom Velhinho estará presente ainda no pocket show “Natal Encantado – a magia está no ar”. As apresentações, que tem cerca de 10 minutos de duração, ocorrem às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h, sempre às terças e quintas-feiras, a partir de hoje até o dia 10 de dezembro.