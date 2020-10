Tivoli Shopping volta a atender em horário normal

Com o avanço da região para a fase verde no Plano SP, o Tivoli Shopping volta ao seu horário normal de funcionamento a partir deste sábado, dia 10. As lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionarão de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, lojas e quiosques atenderão o público das 14h às 20h e, a praça de alimentação, das 12h às 22h. O shopping também aumenta sua capacidade de ocupação, passando de 40% para 60%. Ficam mantidos o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento entre a pessoas.

“Estamos muitos felizes com os índices positivos de nossa região no Plano SP. Isso, mais uma vez, prova que a população tem feito a sua parte. Consequentemente, voltamos a operar com o horário de 12 horas favorecendo nossos clientes, lojistas e colaboradores. Continuamos seguindo nosso protocolo para a segurança de todos”, disse Gustavo Salvagnini, gerente-geral do Tivoli Shopping.

Feriado 12 de Outubro – Nossa Senhora Aparecida

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, segunda-feira, o Tivoli Shopping estará funcionando das 10h às 22h, no entanto, as lojas estarão abertas das 13h às 21h, a abertura antecipada das operações será facultativa.

Protocolo de Operações

Para garantir a segurança do público na visita ao Tivoli Shopping, a circulação está sendo feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração. A limpeza das áreas comuns e das superfícies de grande contato, como o painel de elevadores, corrimãos de escadas e escadas rolantes, balcões de informação, sanitários e áreas de descarte de lixo, foi intensificada.

Além disso, o Tivoli Shopping monitora a temperatura de clientes, lojistas e funcionários e recomenda o uso de máscaras. Já na praça de alimentação, foi feito o distanciamento de mesas e a redução do número de cadeiras. Tudo para que o público saia com segurança.