Tivoli Shopping promove live com escritor de Nova Odessa

No próximo dia 8, quinta-feira, às 20h, o escritor Cícero Edno da Silva faz uma live na página do Facebook do Tivoli Shopping para falar do seu mais recente projeto, o livro “Longa Vida”. O bate-papo será no endereço eletrônico https://www.facebook.com/tivolishopping. Cícero, que já tem outros quatros livros publicados, contará sobre o processo de escrita e as curiosidades da narrativa de seu novo título, com lançamento previsto para o dia 15 de outubro.

O Tivoli Shopping entende que o espaço cedido em sua mídia social é uma forma de contribuir com ações que levam mais cultura e entretenimento para o público. Cícero, que já fez live musical na página do Tivoli durante a pandemia, agora retorna com novidades para os apaixonados por leitura. “É sempre um prazer valorizar os artistas locais principalmente, neste mês de outubro em que, entre tantas datas, comemora-se também o Dia Nacional da Leitura”, conta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Com humor leve, a obra “Longa Vida” apresenta três histórias que acontecem em Nova Odessa e misturam personagens reais e fictícios: a de um trio de estelionatários amadores que tenta dar ‘um furo’ nas finanças da empresa, a de uma mulher muito bem-sucedida que se depara com o desaparecimento do marido e a de um homem sem memória, perdido em uma cidade.

Em comum, todas as histórias chamam a atenção para a memória, um assunto que muito interessa ao autor. “O que é a memória?”, “O que é o ontem, o hoje e o amanhã?”, “Somos o que lembramos de nós ou aquilo que as pessoas recordam sobre nós?”, “Até que ponto nossa memória influencia nossa personalidade?” são perguntas que o livro suscita.

“O grande diferencial de ‘Longa Vida’ é que ele tem peculiaridades, histórias que só podem ser consumidas no livro, diferente de uma linguagem cinematográfica, que precisa ser visual. Estou muito feliz de fazer esse trabalho com meus amigos, da contribuição coletiva que obtive e da parceria com o Tivoli Shopping para a live sobre o projeto”, comenta Cícero.

SOBRE O AUTOR

Nascido em São Paulo, mas morador de Nova Odessa, Cicero Edno é educador, dramaturgo, diretor teatral e autor dos livros “O décimo segundo ponto”, “Eduardo Carvalho Oliveira”, “Um menino chamado Túlio” e “O Lobo que queria ser príncipe”.