Tivoli Shopping promove Feira de Adoção de Animais

O Tivoli Shopping realiza, até o dia 23 de dezembro, Feiras de Adoção de Animais em parceria com a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste). A ação acontece todas as quartas-feiras, das 19h às 22h, próximo à loja Cobasi.

Estarão disponíveis para adoção dezenas de cães e gatos – filhotes e também adultos – vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pela instituição e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

“O objetivo é proporcionar a possibilidade de um futuro melhor a esses animais, que terão a chance de ganhar um novo lar e muito carinho”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

De acordo com Kátia Ferrari, advogada e voluntária do SOS Animais, para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma entrevista com a equipe da ONG. “Nessa entrevista, prestamos todas as informações sobre a adoção e a posse responsável e orientamos sobre os cuidados e vacinas que os animais precisam. Depois disso, a pessoa assina um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades, como por exemplo, providenciar a castração do animal quando ele completa seis meses de vida e manter a vacinação em dia”, explica.

Os animais adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante. Com isso, segundo Kátia, a pessoa pode escolher entre fazer o procedimento na própria ONG, que oferece um preço reduzido, ou diretamente com o veterinário de sua preferência.

Ao adotar um pet, os clientes ganham um kit da Cobasi, loja parceria na ação e que apoia a causa.

Doações

Neste ano, reforçando sua política pet friendly, o Tivoli Shopping incluiu elementos de referência ao universo animal em sua decoração natalina, que tem como tema “Um Natal do Seu Jeito, Um Natal Sem Igual”. São diversas pelúcias e esculturas de cães e gatos espalhadas pelo espaço decorativo.

Além disso, a decoração temática ganhou um espaço voltado para a doação de rações. Toda a arrecadação será destinada às instituições SPASB – S.O.S Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara Santa Bárbara d’Oeste), e à OAB São Paulo – Subseção de Americana Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais.

Quem visitar a feira e quiser colaborar com a SOS Animais poderá também fazer doações. A instituição aceita jornal velho, rações, sachês, produtos de limpeza, produtos de higiene e brinquedos para os animais.

“Toda ajuda é bem-vinda!”, conclui Kátia.

Mais informações sobre a feira e a adoção de animais podem ser obtidas com a SOS Animais pelo telefone 3455-1798.