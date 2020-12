Tivoli Shopping indica presentes de R$50 a R$150

O Natal está chegando e agora é o momento de escolher os presentes para agradar aquelas pessoas tão importantes em nossas vidas.

Presentear as pessoas queridas é uma das tradições mais populares do período natalino e não é à toa. Dar um presente a alguém é uma forma de demonstrar amor, carinho e amizade e pode até mesmo demonstrar agradecimento.

E em um ano de tantos desafios como o que vivemos, o gesto de presentear certamente trará um significado ainda mais importante e marcante para quem você ama.

Para ajudar os clientes a escolherem os mimos e lembrancinhas de Natal, o Tivoli Shopping preparou uma lista com diversas dicas de presentes incríveis, divididos por faixa de preço – de R$50 até R$150. Há opções para todos os estilos, gostos e bolsos!

Bastante diversificada, a lista pode ajudar a ter ideias para escolher o presente ideal para encantar o (a) namorado (a), agradar pai, mãe, filhos e afilhados, surpreender os amigos e fazer bonito na brincadeira do amigo-secreto, tão comum nesta época do ano.

Para presentear homens e mulheres é possível encontrar peças de roupas, pijamas, lingeries e calçados. Também é possível encontrar no Tivoli Shopping acessórios como bonés, óculos, bolsas e bijuterias, além de itens de maquiagem.

Se não sabe o que comprar, um livro, uma agenda, um porta-retratos ou mesmo uma caneca podem ser uma boa pedida. Cremes, cosméticos e perfumes são outras opções que podem facilmente agradar.

E para os pequenos, há opções variadas de brinquedos e jogos, além de roupas e calçados infantis.

Para conferir algumas das opções de presentes, basta acessar o site https://www.tivolishopping.com.br/dicasdepresentes-tivoli.asp.

Horário

O Tivoli Shopping funciona das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado. No próximo domingo (20), o horário de atendimento também será das 10h às 22h para todas as operações.

Já no dia 24 (quinta-feira), véspera do Natal, o shopping ficará aberto das 9h às 17h. E no dia 25 (sexta-feira), quando de fato se celebra o Natal, não haverá expediente nas lojas e quiosques, que ficarão fechados. Mas o shopping e o cinema estarão abertos a partir das 17h e os espaços de alimentação e lazer também poderão abrir a partir deste horário.

Promoção

Os consumidores que fizerem suas compras no shopping ainda podem participar da promoção de Natal e ter a chance de levar para casa um Joy Plus zero quilômetro. Cada R$ 150 em compras dá direito a um cupom para concorrer ao carro.

O cadastro das notas fiscais neste ano é totalmente on-line e deve ser feito pelo aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado na Apple Store e Play Store, ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782.

A promoção de Natal do Tivoli Shopping segue até o dia 3 de janeiro. O sorteio será realizado no dia 5 de janeiro, pela Lotomania. O regulamento completo da promoção está disponível no site www.tivolishopping.com.br.