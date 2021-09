Tivoli Shopping: exposição retrata 20 anos de ‘Apae Show’

O Tivoli Shopping promove uma exposição de fotos especial para celebrar os 20 anos do ‘Apae Show’, evento beneficente realizado anualmente pela Apae de Santa Bárbara d’Oeste, com o apoio da iniciativa privada, do poder público e da comunidade. A iniciativa também faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada em agosto e desenvolvida pela Federação Nacional das Apaes, desde 1963.

Além de levantar recursos para a instituição, o Apae Show busca promover a inclusão e mostrar a eficiência das pessoas com deficiência através da arte. Alunos, profissionais da Apae de Santa Bárbara d’Oeste e artistas convidados participam do espetáculo com apresentações de música, teatro e dança.

Instalada em frente às lojas Riachuelo e Renner, a exposição apresenta através de imagens fotográficas um pouco da história de como foi esse grande evento ao longo dos anos e pode ser visitada gratuitamente, de acordo com o horário de funcionamento do shopping, até o dia 30 deste mês. A exposição foi montada em parceria com a empresa Leal Fotos.

“A data de realização dessa exposição foi escolhida a dedo, para ocorrer dentro desse mês, conhecido como “Setembro Verde”, que é o mês da inclusão social da pessoa com deficiência. A exposição está linda! Vale a pena conferir!”, convida a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Apae Show

Neste ano, o Apae Show aconteceu no dia 28 de agosto e encantou o público, que acompanhou as apresentações no ginásio da entidade e também de forma online.

O espetáculo contou com a participação do Padre Antônio Maria, que é padrinho do evento de inclusão e da Apae de Santa Bárbara d’Oeste, do Padre Agnaldo de Jesus e Maria, pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, além de cantores convidados, alunos e profissionais da entidade.

“Falar do ApaeShow é uma emoção muito grande, pois faço parte dele desde 2001, quando começamos. Esse é um espetáculo de inclusão, onde artistas e nossos alunos participam no mesmo palco. É uma demonstração de que não há limites do corpo através da dança e da arte. Com isso eles conseguem mostrar do que são capazes, mesmo dentro de suas limitações. Acho esse espetáculo grandioso e lindo!”, explica Lúcia Cristina Armelin, professora de Educação Física da entidade.

Viviane Gonçalves de Oliveira Ribeiro, professora de Expressão Corporal e fonoaudióloga da Apae, responsável por toda a organização de palco e pelas coreografias que são apresentadas no evento, concorda. “O Apae Show é realmente um verdadeiro espetáculo de inclusão. A arte trabalha muitas habilidades do desenvolvimento humano e além disso, o Apae Show mostra o trabalho da Apae de Santa Bárbara de forma global, mostrando que essas pessoas deficientes não são incapazes. Muito pelo contrário, elas são capazes de muitas coisas e as linguagens artísticas potencializam todas as habilidades que eles já têm. Sou grata por estar à frente desse projeto. É a minha maior realização pessoal e profissional”, conta ela.

A professora de Artes, Silaine Rota Roveram Albarote, também celebra o fato de participar do Apae Show. “É muito gratificante e maravilhoso poder participar da preparação e dos ensaios dos alunos para esse evento. É gratificante ver a felicidade no rostinho de cada um deles por estar envolvidos com o Apae Show. E quando eles sobem ao palco, eles ficam muito emocionados. É algo lindo de se ver!”, destaca.

Quem também se anima ao falar sobre o Apae Show são os alunos. “O Apaeshow foi lindo! Eu adorei participar!”, diz Paulo José Florentino, de 29 anos, que foi um dos participantes do evento.

Com o aval do amigo, o também aluno Rogério Gomes, de 36 anos. “O Apae Show para mim é muito gostoso. É um verdadeiro sonho porque eu gosto muito de dançar. Eu fico feliz de participar!”, conta ele.

Sobre a Apae

A Apae é uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A Apae realiza o acompanhamento da pessoa com deficiência, em todo o seu ciclo de vida, nas mais diversas especialidades, desde a prevenção a reabilitação, com atenção especializada. Além da parte educacional, que envolve até a preparação para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a instituição ainda presta atendimentos na área de saúde e assistencial social.

A Apae de Santa Bárbara d’Oeste atende atualmente 585 alunos, crianças e adultos, de 0 a 66 anos, com deficiências de vários tipos e níveis.