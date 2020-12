Tivoli Shopping aberto neste domingo das 10h às 22h

Para facilitar a vida de quem ainda precisa fazer as compras de fim de ano, o Tivoli Shopping ficará aberto neste final de semana, das 10h às 22h. Mesmo no domingo (20), o horário de atendimento será das 10h às 22h para todas as operações.

Já no dia 24 (quinta-feira), véspera do Natal, o shopping ficará aberto das 9h às 17h. E no dia 25, quando de fato se celebra o Natal, o shopping e o cinema estarão abertos a partir das 17h, mas as lojas e quiosques estarão fechados e o funcionamento será facultativo para os pontos de alimentação e lazer.