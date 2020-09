Tivoli retoma atividades dos brinquedos infantis

A Fair Play do Tivoli Shopping retoma as atividades nesta sexta-feira (11). Os brinquedos infantis estarão disponíveis às crianças no horário de funcionamento do shopping – de segunda-feira a sábado das 13h às 21h e, aos domingos, das 14h às 20h.

A liberação do serviço foi feita pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e pela Vigilância Sanitária do município, conforme previsto no Plano São Paulo, que liberou o funcionamento desse gênero de atividade após a região estar por 28 dias consecutivos na Fase Amarela.

O Tivoli Shopping reforça que, além das oito horas diárias de funcionamento e capacidade de 40%, os demais protocolos de segurança seguem mantidos pelo empreendimento.