Tivoli recebe novas lojas e amplia mix

O Tivoli Shopping expande seu mix de operações com a inauguração de novas lojas e amplia as opções de compras e serviços na região. Apenas neste segundo semestre de 2020, mais de 15 novas operações passaram a fazer parte do empreendimento. Algumas já estão em funcionamento e outras serão inauguradas em breve.

Para os próximos dias, está prevista a inauguração da Boutique Realeza, que atua com moda feminina e plus size.

Outras novidades que em breve farão parte do Tivoli Shopping serão a loja Santo Antonio Arte Sacra, que trabalha com artigos e esculturas religiosas; e a Smart Acessórios, que pratica venda e assistência técnica de telefonia e informática.

Quem busca opções de móveis em geral, colchões, cama, mesa e banho, artigos de decoração e iluminação, pode se animar com a chegada da Zuhouse.

No ramo da beleza, será inaugurada em breve uma unidade da rede Sóbrancelhas, franquia especialista em serviços para o embelezamento do olhar; e a Barbearia Dom Renan.

E haverá novidade também na Praça de Alimentação: a franquia 10 Pastéis, que possui mais de 40 lojas espalhadas por todas as regiões do País, promete trazer ainda mais opção de sabor ao Tivoli.

Em funcionamento

Desde junho, o Tivoli Shopping celebra a chegada de novas operações. Entre as grandes novidades deste período está a Cobasi, rede varejista voltada aos cuidados com animais de estimação e pioneira em trazer o conceito de shopping para pets no Brasil.

Também se instalaram no empreendimento recentemente a Botoclinic, uma importante rede de harmonização facial; a Laser Fast, rede de clínicas de depilação definitiva a laser com protocolos diferenciados; o salão de beleza San Marthyn, com atendimentos para público feminino e masculino; e o quiosque da Ostera Cosméticos.

Outras inaugurações que ocorreram neste segundo semestre são das lojas Pé de Menina e Milano, que atuam no segmento de calçados e acessórios; a loja R&V Fitness, de moda fitness e moda praia; a papelaria Paper So; e a Sollare Decor, um outlet de móveis direto da fábrica. Esta última trabalha no conceito de loja itinerante, por isso se instalou no shopping no final de outubro e fica no empreendimento até o final deste ano.

“Nossa proposta é sempre diversificar o mix do shopping com novas opções para compras, lazer e alimentação e, assim, atender cada vez melhor nossos clientes. Estamos otimistas com a retomada da economia e essas novas operações reforçam nosso empenho e compromisso em manter o Tivoli consolidado como o centro de compras mais completo da região”, destaca Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é um empreendimento administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 146 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 28 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br