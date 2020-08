Tivoli recebe Marcos Piangers para live beneficente de Dia dos Pais

O Tivoli Shopping e a sua administradora AD Shopping promovem, no dia 5 de agosto, às 19h, uma live em comemoração ao Dia dos Pais com o escritor e palestrante Marcos Piangers. Em uma perfeita combinação com o bom humor e a diversão de suas histórias, o autor do livro “O Papai É Top”, que teve mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal promete trazer um misto de emoções às famílias de todo o País.

Marca registrada das iniciativas realizadas pela AD, em conjunto com seus empreendimentos, o evento também compreende uma importante ação de solidariedade para o atual momento. Durante a live, os participantes poderão colaborar com doações por meio de um QR Code para o projeto Mesa Brasil Sesc, uma rede nacional de banco de alimentos, que já distribuiu nacionalmente 5,4 mil toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com aproximadamente 1 hora de duração, a live falará sobre a importância das ligações afetivas e como os pais podem aprender com os filhos a ser mais felizes no dia a dia. O evento será transmitido pelo instagram do Tivoli Shopping, @tivoli.shopping

SERVIÇO:

Tivoli Shopping – Live com Marcos Piangers

Quando: 5 de agosto de 2020

Horário: 19h

Onde: instagram – @tivoli.shopping