Tivoli recebe Exposição “Grandes Mestres da Pintura”

O Tivoli Shopping, em parceria com a escola Studio Art, de Santa Bárbara d’Oeste, realiza a exposição “Grandes Mestres da Pintura”, composta de trabalhos artísticos desenvolvidos por alunos da instituição. A mostra teve início no último domingo (14) e segue até o dia 28 de fevereiro, na área da Expansão. A visitação é gratuita.

Segundo Walcirlei Cesar Siqueira, professor de arte e proprietário da escola Studio Art, os trabalhos de desenho e pintura que estarão em exposição no Tivoli Shopping foram desenvolvidos por 8 alunos.

“Faremos homenagem aos seguintes artistas: Pablo Picasso, Candido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Edvand Munch, Sandro Bottichelli, Lasar Segall e Haruko Ichikawa. Esses trabalhos foram realizados utilizando cerca de várias técnicas diferentes, entre elas sombreamento, lápis de cor, canetinha, pastel seco e aquarela. Também tivemos desenhos feitos na mesa digital, utilizando programas de desenho”, explica.

De acordo com ele, os trabalhos que integram a exposição foram realizados pelos alunos entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. “Para a produção das obras, cada aluno pesquisou e estudou o artista que iria homenagear. Além dos grandes mestres, também teremos desenhos retratando natureza morta, animais e paisagens nesta mostra, além de animes e retratos”, destaca.

Em março, o Tivoli Shopping receberá outra exposição de trabalhos desenvolvidos por alunos da Escola Studio Art. A próxima mostra terá como tema: “Mulheres inspiradoras” e será uma forma de homenagear as mulheres “heroínas”, tanto as dos quadrinhos, quanto as da vida real.