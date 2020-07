Tivoli realiza primeira liquidação on-line

O Tivoli Shopping realiza, de 17 a 31 de julho a ‘Liquida nos Stories do Tivoli Shopping’, a primeira liquidação on-line, reunindo as lojas que estão operando com vendas no formato delivery ou drive thru. O período de 15 dias é para que, apesar de ser online, não ocorra aglomerações na retirada dos produtos no drive thru, como destaca a coordenadora de marketing, Paula Funichello.

São mais de 50 lojas participantes e com descontos que podem chegar até 50% para as compras online. Os clientes podem consultar a lista dos participantes pelo site tivolishopping.com.br, pelas redes sociais ou também podem mandar um “oi” para o whatsapp (19) 98963-6266.

Além da “Liquida nos Stories”, no site também é possível acessar as lojas participantes da promoção ‘Vale Desconto’, outra opção oferecida pelo empreendimento.

De eletrodomésticos às coleções de inverno das lojas de modas masculina e feminina, passando pelos títulos e autores diversos na livraria, até opções de alimentação. A apenas um clique de distância, o cliente encontra opções de produtos e preços, recebendo no conforto de casa ou retirando no drive thru.

Na Arezzo, por exemplo, os calçados têm descontos de até 60% e as bolsas estão 50% abaixo do preço. Descontos de 50% em roupas e 30% em peças decorativas são oferecidos na Batur Indah, moda feminina. A joalheria Glamour oferece desconto de 25% ou parcelamento em até dez vezes no cartão.

Para quem tem optado pela leitura, nesses dias em casa, a Nobel oferece descontos e preços promocionais de títulos a partir de R$ 9,90, com as opções de delivery ou drive thru.

Além dos descontos nos produtos, algumas lojas oferecem ainda a irresistível promoção ‘pague 1, leve 2’ , como a loja Samsung, que na compra de um Galaxy S20, o cliente leva o Galaxy Watch Active 2 .

As lojas de departamento também estão com condições especiais.

A retirada dos produtos pelo serviço de drive thru será do lado externo da Portaria B (ao lado da Cobasi).

“A liquidação será feita em nossas redes sociais e todas as ofertas serão postadas nos stories do instagram e facebook e também será criado no instagram um “destaque” com todas as promoções, de modo que os vídeos e imagens fiquem “visíveis” por mais tempo, explicou Paula.