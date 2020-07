Tivoli realiza lives para crianças e adultos no facebook

O Tivoli Shopping promove, nos dia 31 de julho (sexta-feira) e no domingo, 2 de agosto, lives com artistas da região voltadas aos públicos adulto e infantil. A primeira acontece na sexta, com o músico Cícero Edno, que promete combinar entretenimento e ação social para levantar doações ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste. Cícero, que também é ator e escritor, vai interpretar clássicos dos anos 80. O artista será acompanhado pelo violão de Sandro Livahck.

A iniciativa no estilo happy hour começa às 18h. No repertório, Cícero vai interpretar sucessos dos anos 1980 como “Oceano” (Djavan), “De repente Califórnia” (Lulu Santos), “Faz parte do meu show” e “O tempo não para” (Cazuza), entre outros.

“O Tivoli agrega valor a qualquer projeto e iniciativa. No nosso caso, o alcance da página do Tivoli ao número de pessoas envolvidas e engajadas é muito maior. É como se fosse um palco para uma multidão muito maior”, comparou o músico.

Para as crianças

No domingo, será a vez dos pequenos curtirem a live do Tivoli Shopping. A partir das 18h, acontece a apresentação do grupo Canta Curumim, com participação dos Animalhaços. O grupo infantil apresenta canções paradidádicas, histórias e brincadeiras. As canções desenvolvem a coordenação motora e a socialização, como define Sandro Curumim, que fará a apresentação na voz e violão. “A apresentação é uma versão acústica do nosso show e vamos contar com a participação de dois amigos do Animalhaços”, explica.

O artista destaca que as canções infantis do grupo promovem o resgate das brincadeiras infantis alem de manter a identidade cultural.

Para acompanhar as lives basta acessar a página do Tivoli Shopping, no Facebook :

(https://www.facebook.com/tivolishopping).

A coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, destaca a abertura do empreendimento a eventos culturais e sociais. “O Tivoli sempre está presente como apoiador e facilitador de eventos voltados à sociedade e nesse momento não seria diferente”, apontou.