Tivoli promove bate-papo sobre a retomada do setor varejista

Para fomentar discussões que promovam a troca de conhecimento e contribuam como um olhar de otimismo para o setor varejista, o Tivoli Shopping e a AD Shopping, administradora de shopping centers pelo Brasil, realizam no próximo dia 31, a partir das 14h, o Webinar “Oportunidades e Retomada do Varejo em Shopping Centers”. Voltado para lojistas, franqueadores, investidores de shoppings centers e profissionais do mercado, o evento terá transmissão pelo canal da AD Shopping no YouTube.

O evento contará com participações especiais como José Galló, Presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, que conta com mais de 30 anos de experiência no ramo e reúne diversos prêmios de reconhecimento de mercado, e Glauco Humai, Presidente da Abrasce que com sua sólida trajetória profissional atuando no setor público e privado, tanto no Brasil como no exterior, contribuirá trazendo um panorama do cenário de shopping centers, a retomada da economia, além dos desafios e perspectivas para o setor.

Também estão confirmadas as presenças de profissionais renomados do setor, como Helcio Povoa, Presidente da AD Shopping, Magali Sanches, Diretora Comercial da AD Mall, Vinicius Penido, Gerente Key Account do Banco Inter e Cristiane Moreira, Marketing AD Shopping.

“Neste momento de retomada das atividades econômicas por todo o País, diversos setores ainda lidam com os impactos da crise causada pelo coronavírus. Mas o brasileiro tem como forte característica a resiliência e a criatividade para se reinventar, e é esse olhar de otimismo que queremos trazer para este webinar, uma forma de levar conteúdo de qualidade para o varejo”, afirma Helcio Povoa, presidente da AD Shopping.

Com duração de 1h30, o Webinar “Oportunidades e Retomada do Varejo em Shopping Centers” é uma realização do Tivoli Shopping e da AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País.