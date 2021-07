Tivoli implanta painéis digitais

O Tivoli Shopping está implantando pontos de mídia indoor para ampliar e fortalecer a oferta de merchandising no empreendimento. O objetivo é aumentar a visibilidade e o mix de divulgação de propagandas no shopping.

Ao todo, são seis novos pontos de divulgação de mídia disponíveis em painéis digitais. Os totens estão concentrados nas entradas das portarias, no corredor em frente ao cinema e próximo à loja Polishop.

A implantação está sendo realizada em parceria com a empresa Midia Malls, que é especializada em varejo e oferece comunicação de alto impacto para conectar marcas e pessoas em shoppings centers.

Os espaços de mídia indoor estão disponíveis para anunciantes variados, podendo ser contratados até mesmo por empresas que não integrem o mix do Tivoli Shopping.

Mídia indoor

“A utilização de espaços de mídia em shoppings é uma tendência de mercado. Por ser um local que recebe grande fluxo de pessoas diariamente, os shoppings centers, tem se transformado cada vez mais em vantajosos espaços para inserção de conteúdo publicitário”, comenta o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

A mídia em shopping é um tipo de publicidade de contato direto com o público e proporciona fácil segmentação para a divulgação de marcas, produtos e serviços. Outra vantagem da mídia em shopping é que, neste ambiente, a propaganda pode ser inserida como parte do contexto do que o público-alvo já está buscando no empreendimento.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 146 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi e Centauro).

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.