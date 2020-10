Tivoli monta área para piquenique com as crianças

Que tal organizar um piquenique com a criançada neste final de semana? O Tivoli Shopping transformou uma área do estacionamento VIP em um espaço de descontração e lazer para os adultos e pequenos se divertirem ao ar livre. A estrutura montada para a atividade funciona até domingo (19).

Portanto, ainda dá tempo de arrumar a cesta de piquenique. A ideia é que cada família leve suas comidinhas e bebidinhas favoritas e solte a imaginação. Quem estiver no Tivoli Shopping também pode comprar alimentos no empreendimento e consumi-los na estrutura de lazer ao ar livre. Opções prontas para o consumo não faltam na praça de alimentação. Dá para incluir lanchinhos, batatinhas, sucos, sorvetes, frutas e guloseimas.

Para manter a segurança do público na área do piquenique, as mesas estão espaçadas uma das outras e há totens com álcool em gel instalados logo na entrada do espaço. A atividade é gratuita e faz parte da programação do Mês das Crianças.

“Quem é criança sabe o quanto é gostoso fazer piquenique. E quem é adulto, o quanto é bom soltar nossa criança interna. O Tivoli Shopping preza por atividades que podem ser aproveitadas em família, sem restrições de idade”, afirma Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping.