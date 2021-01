Tivoli fica fechado nos próximos finais de semana

Nesta sexta-feira (22), o Estado de São Paulo recebeu nova reclassificação do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado em função da pandemia. A região de Campinas, da qual Santa Bárbara d’Oeste faz parte, regrediu da fase amarela para a fase laranja. Nesta fase, comércios não essenciais podem funcionar por apenas 8 horas diárias e devem limitar sua ocupação máxima a 40%.

Além disso, o governo paulista também determinou que todas as regiões do Estado fiquem na fase vermelha aos finais de semana. Inicialmente, essa determinação será válida apenas para os dois próximos finais de semana: dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro. Devido a essas novas restrições impostas, o Tivoli Shopping terá novamente mudanças em seu expediente. A partir da próxima segunda-feira (25), o horário de funcionamento do empreendimento passa a ser das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira.

E nos dois próximos finais de semana, o Tivoli Shopping ficará fechado, com funcionamento apenas de delivery e drive-thru. Nesses dias, a loja Cobasi, que se enquadra como serviço essencial, será a única que poderá prestar atendimento presencial, também no horário das 12h às 20h. Neste final de semana (dias 23 e 24), o Tivoli funcionará em horário normal: das 10h às 22h.