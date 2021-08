Tivoli e Apae promovem ‘ApaeShow’ com diversas ações

Em virtude da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (de 21 a 28 de agosto), o Tivoli Shopping e a Apae de Santa Bárbara d’Oeste promovem o ‘ApaeShow’, evento que envolve diversas ações, entre elas uma exposição de quadros e trabalhos artesanais desenvolvidos pelos alunos da instituição. Os materiais estão à venda no local, com o objetivo de arrecadar fundos para a entidade.

As atrações acontecem a partir desta quinta-feira (19) até o próximo dia 27 no empreendimento. A exposição das pinturas está montada próximo às lojas Ophicina e Centauro. Voluntários da Apae ficam no local das 10h às 20h para atender o público que quiser comprar alguma das obras. Já a Feirinha de Artesanato ocorre das 12h às 20h, próximo às lojas Cobasi e Magazine Luiza, também com a participação de voluntários da instituição.

“Com esses eventos conseguimos divulgar nosso trabalho, assim a sociedade pode conhecer um pouco o que é a Apae e o trabalho que ela promove. Também conseguimos mostrar que nossos alunos são pessoas capazes de fazer muitas coisas. Esses trabalhos lindos que estão na exposição e na feira são a prova disso!”, comenta a psicóloga da instituição, Janete Filleti Albino.

A Apae é uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Segundo Ricardo Gomes de Faveri, pedagogo da instituição, a Apae de Santa Bárbara d’Oeste atende atualmente 585 alunos, são crianças e adultos, de 0 a 66 anos, com deficiências de vários tipos e níveis.

A Apae realiza o acompanhamento da pessoa com deficiência, em todo o seu ciclo de vida, nas mais diversas especialidades, desde a prevenção a reabilitação, com atenção especializada. Além da parte educacional, que envolve até a preparação para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a instituição ainda presta atendimentos na área de saúde e assistencial social.

Ações solidárias

O engajamento em ações sociais e solidárias é característica marcante do Tivoli Shopping. O empreendimento sempre participa de ações desenvolvidas pelas Prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana e por entidades assistenciais desses municípios.

Neste ano, o Tivoli também realizou a campanha ‘Carrinho da Gratidão’, em abril e maio, para arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, agasalhos e brinquedos em prol dos Fundos Sociais de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana e da Associação São Vicente de Paulo. A ação terminou com a marca de 170 quilos de alimentos arrecadados, além de outros donativos.

Em junho, o empreendimento participou da ‘Campanha do Agasalho’, ação desenvolvida anualmente pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, e também realizou o seu tradicional ‘Mini Arraiá’, com venda de bebidas e comidas típicas de festas juninas e parte da renda obtida com o evento foi revertida em cestas básicas, que foram doadas à Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste. No total, a instituição – que na época informou estar com o estoque negativo, por conta da pandemia – recebeu R$5.000 em alimentos do Tivoli.

Além dessas ações pontuais, mensalmente, o Tivoli promove a Feira Noturna de Adoção de Animais, em parceria com a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste). A feira ocorre sempre na segunda quarta-feira de cada mês, das 19h às 22h, próximo à loja Cobasi.

E desde 2019, o shopping também é ponto de coleta do projeto ‘Tampinha Solidária’, da Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha. Trata-se de um programa de educação socioambiental que tem como objetivo arrecadar fundos para os projetos da entidade, além de contribuir com o meio ambiente, tirando de circulação as tampinhas plásticas e promovendo o descarte correto das mesmas.

Podem ser doadas quaisquer tipos de tampas plásticas, sejam elas de refrigerante, água, leite, suco, ou qualquer outro produto alimentício, produtos de limpeza, produtos de higiene ou mesmo de medicamentos. No Tivoli, as tampinhas podem ser depositadas no coletor que está localizado na Praça de Alimentação, no bandejeiro próximo à Pizza Hut, no horário de funcionamento do shopping.

“Fazer parte dessas campanhas solidárias reforça o compromisso do Tivoli Shopping de estar próximo da sua comunidade, contribuindo de forma positiva. E é uma satisfação muito grande para nós poder contribuir com essas causas tão importantes. Agora estamos abraçando a causa Apae, pois sabemos da importância que tem para a nossa sociedade, esse trabalho que a instituição desenvolve. Com a colaboração de todos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas que tanto precisam”, comenta o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.