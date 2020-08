Tivoli aumenta mix de serviços com mais 10 lojas

O Tivoli Shopping aumentou o mix de serviços com novas operações. Desde a primeira reabertura após a interrupção das atividades por conta da pandemia da Covid-19, no início de junho, o empreendimento passou a contar com novas lojas. A Cobasi, com mais de 800 metros quadrados, é uma rede varejista voltada aos cuidados com animais de estimação e pioneira em trazer o conceito de shopping para pets no Brasil – foi a primeira nova operação.

A Botoclinic, uma importante rede de harmonização facial também se instalou no shopping, sendo mais uma diferenciada opção aos clientes. O salão de beleza San Marthyn, com atendimentos para público feminino e masculino, (cortes, escovas, coloração, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, entre outros) e o quiosque da Ostera Cosméticos com a linha de sabonetes artesanais completam o mix de novidades em estética no shopping.

Outras novas inaugurações ainda estão para ocorrer, como a loja de calçados femininos e infantis Pé de Menina, a Milano e a Bervely Hills, que também atuam no segmento de calçados e acessórios. Uma novidade em venda e assistência técnica de telefonia e informática será a Smart Acessórios, prevista para inaugurar também em breve. Já para quem buscar opções de colchões, móveis em geral, cama, mesa e banho, artigos de decoração e iluminação, a Zuhouse será uma perfeita opção. Por fim, a franquia 10 Pastéis, que possui mais de 40 lojas espalhadas por todas as regiões do País, trará ainda mais sabor ao Tivoli Shopping.

“As novas operações do Tivoli Shopping reforçam o empenho do trabalho da administração, da AD Shopping, AD Mall e dos empreendedores, que apesar do momento, mantiveram a pauta de atração de mais serviços e lojas. Isto prova a atitude de coragem que o momento como este que vivemos desperta em todos nós”, destaca Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.